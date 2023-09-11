Потерял ногу, но сохранил любовь семьи: история разведчика на псевдо Лютый

Еще недавно он был просто счастливым папой двух взрослых детей и любимым мужем, но после 24 февраля 2022 года 49-летний Давид Юнг сменил свое имя на позывной Лютый и присоединился к добровольческому батальону Аратта.

Несмотря на то, что он покинул свою родную Львовскую область и отправился на Запорожское направление, любовь его семьи всегда была рядом, даже после ранения.

Только успело подразделение пройти слаживание, а бойцы обрели необходимые для фронта навыки. Так, батальон в июне 2022 года присоединился к составу ВСУ. После этого Лютый попал в ряды разведки.

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Как уверяет сам военный, пока рассказывает свою историю журналистке Факты ICTV Оксане Михайловой, позже в работе разведчиком помог тот факт, что все бойцы были уже знакомы между собой. Так что работать было проще.

В обязанности Лютого входило обеспечивать продвижение наших войск. То есть, нужно было расчистить территорию в серой зоне, разминировать ее, а затем пропускать другие подразделения работать.

Обычно все шло по плану, но в этом году во время последнего выхода в апреле враг “подловил” разведчиков противотанковой управляемой ракетой, когда те уже успели вывести своих собратьев на позиции.

Попал в машину. Слава Богу, весь экипаж жив. Были переломы, контузии, у меня было немного тяжелее ранение.

Тогда Лютый переспросил всех, живы ли они. Однако сам понял, что не может выбраться из машины. Ему помог собрат с позывным Француз, а остальные ребята уже провели эвакуацию.

Поскольку снаряд разорвался практически под ногой военного, кость была раздроблена, так что спасти концовку врачам не удалось. Реабилитацию Февраль уже проходил в киевском центре Recovery. Там бойцу нужно было тренировать мышцы, чтобы иметь возможность овладеть протезом.

Как признается мужчина, ему помогала и большая поддержка жены, а также сын и дочь, которые не забывали о папе все это время.

Имеет большое желание стать атлетом и идет к своей цели молодой военный Лион. Читай историю бойца, потерявшего ногу и мечтающего о спортивном протезе.

Фото: Факты ICTV

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