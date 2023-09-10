Головна мета — максимально допомогти хлопцям: чоловік перепрофілював бізнес на підтримку ЗСУ та брата-бійця

Виграли грант та почали виготовляти продукцію для наших захисників — термомішки чи надувні матраци-ноші. З лютого дніпровські підприємці працюють на потреби ЗСУ. Нині ж великими партіями виготовляють усе необхідне на фронт. Робота, кажуть, кропітка, але необхідна — у прифронтовому Дніпрі розгорнули цілий цех.

Віталій з братом Сергієм мав бізнес з продажу всього необхідного для активного відпочинку. Та щойно брат став на захист нашої держави, подав документи на грант і тепер перепрофілював справу на виробництво для військових.

Повноцінно виготовляти термомішки для зберігання найнеобхіднішого в сухості та спеціальні ноші почали в лютому 2023 року. Каже якість забезпечує обладнання та добротні матеріали.

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Чоловік впевнений, що речі мають бути зробленими на совість, бо від цього залежить комфорт наших воїнів.

Спершу виробники роблять заготовки баулів, а згодом кожну деталь склеюють та пресують. Окремий процес — виготовлення міцних ременів.

Продукцію військові оцінили, тож майстри не припиняють своєї роботи ані на день. Замовлення надходять постійно, особливо напередодні осені. Обсяги виробництва планують збільшувати.

Головна мета — максимально допомогти хлопцям.

Кровопролитна війна в Україні 2022 року змогла об’єднати навколо однієї біди не лише українців, а й громадян інших держав, які також страждали внаслідок агресивної політики РФ.

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