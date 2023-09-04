Розповіді

Малим втік від війни у Нагірному Карабасі, тепер — волонтерить в Україні. Історія Армена Мовсесяна

Людмила Цимбалюк 04 Вересня 2023, 17:00
Армен Мовсесян

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Малим втік від війни у Нагірному Карабасі, тепер — волонтерить в Україні. Історія Армена Мовсесяна
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