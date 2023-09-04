Малим втік від війни у Нагірному Карабасі, тепер — волонтерить в Україні. Історія Армена Мовсесяна

Кровопролитна війна в Україні 2022 року змогла об’єднати навколо однієї біди не лише українців, а й громадян інших держав, які також страждали внаслідок агресивної політики РФ.

Ось і волонтер Армен Мовсесян не з чуток знає, як жити під обстрілами і як це — втратити домівку.

Бо Україна стала для Армена другою батьківщиною, коли в його рідному Нагорному Карабасі почалась війна. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік став волонтером.

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Бачив війну дитиною

Зараз йому 42 роки, він активно волонтерить в Україні: купує та передає десятки автівок на фронт медикам.

— Ми самі біженці. Все, що тут відбувалося, я бачив у дитинстві. У моїй пам’яті були всі ці бомбардування, заїзди військових, — каже Армен.

До початку повномасштабної війни в Україні він працював представником італійської компанії, що займалася будівництвом гідроелектростанцій.

Вінниця стала для нього другим домом, тож аби вибити історичного ворога з української землі, навколо себе чоловік згуртував півсотні благодійників, які разом доправляють машини швидкої допомоги та медпрепарати на передову.

Україна є в моєму серці. Так називається і мій фонд: Україна в наших серцях.

В перші дні повномасштабного вторгнення Армен облаштував прихистки та укриття для цивільних, тепер — працює на захист та життя бійців нашої армії. Робить це не сам: йому допомагає родина та небайдужі іноземці.

Фонд чоловіка активно співпрацює з іншими благодійними організаціями з усього світу.

Армен зізнається, що хоче жити в Україні й надалі та мріє, що і його діти також тут житимуть. А ще чекає перемоги, щоб будувати нові гідроелектростанції в улюбленій країні.

А як родина кримських татар сама виїздила без нічого, але стала допомагати сотням українців, ми розповідали тобі раніше.

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