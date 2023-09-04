Ребенком бежал от войны в Нагорном Карабахе, теперь — волонтерит в Украине. История Армена Мовсесяна

Кровопролитная война в Украине в 2022 году смогла объединить вокруг одной беды не только украинцев, но и граждан других государств, также страдавших в результате агрессивной политики РФ.

Вот и волонтер Армен Мовсесян не понаслышке знает, как жить под обстрелами и как это — потерять дом.

Потому что Украина стала для Армена вторым домом, когда в его родном Нагорном Карабахе началась война. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину мужчина стал волонтером.

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Сейчас ему 42 года, он активно волонтерит в Украине: покупает и передает десятки автомобилей на фронт медикам.

— Мы сами беженцы. Все, что здесь происходило, я видел в детстве. В моей памяти были все эти бомбардировки, заезды военных, — говорит Армен.

До начала полномасштабной войны в Украине он работал представителем итальянской компании, занимавшейся строительством гидроэлектростанций.

Винница стала для него вторым домом, и чтобы выбить исторического врага с украинской земли, вокруг себя мужчина сплотил полсотни благотворителей, которые вместе доставляют машины скорой помощи и медпрепараты на передовую.

Украина есть в моем сердце. Так называется и мой фонд: Украина в наших сердцах.

В первые дни полномасштабного вторжения Армен обустроил бомбоубежища и укрытия для гражданских, теперь работает на защиту и жизнь бойцов нашей армии. Делает это не один: ему помогает семья и небезразличные иностранцы.

Фонд мужчины активно сотрудничает с другими благотворительными организациями по всему миру.

Армен признается, что хочет жить в Украине дальше и мечтает, что и его дети тоже будут здесь жить. А ещё ждет победы, чтобы построить новые гидроэлектростанции в любимой стране.

А как семья крымских татар сама выезжала без ничего, но стала помогать сотням украинцев, мы рассказывали тебе раньше.

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