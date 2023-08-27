Ехали сами без ничего, а теперь помогают другим. История крымскотатарской семьи

Усние и Вячеслав Мисько — крымские татары. Предков супругов советские власти депортировали из Крыма в Таджикистан.
Когда Усние было пять лет, семья вернулась домой в Крым. Тогда все были счастливы. После аннексии полуострова женщина с мужем и двумя маленькими детьми выехали из родного Симферополя.
Ехали налегке. Взяли только детей, личные вещи. Мы ехали на время.
Ехали налегке. Взяли только детей, личные вещи. Мы ехали на время.
Приют семья сначала нашла в Львовской области, потом перебрались на Закарпатье.
Усние по специальности менеджер-экономист. Написала бизнес-план и начала печь крымские чебуреки по рецепту бабушки.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ семья создала в Ужгороде общественную организацию ШАН. С тех пор без устали помогает военным и переселенцам.
Я вспомнила все это, как мы ехали.
Я вспомнила все это, как мы ехали.
Супруги приютили более 1000 человек. В первые месяцы полномасштабной войны бесплатно кормили до 700 человек в столовой одной из ужгородских школ. На попечении этой семьи до сих пор сотни переселенцев. Для них за пристанище — все общежитие.
Усние с Вячеславом вместе отправляют гуманитарную помощь в зону боевых действий. Семья с начала полномасштабной войны купила и передала военным около 50 машин.
Вячеслав обустроил в Ужгороде автомастерскую. Случается, что там одновременно могут чинить по пять автомобилей для фронта. Одни машины только что куплены за границей, другие — повреждены. Чинят все мастера бесплатно. Запчасти ищут среди знакомых и волонтеров.
В Усние и Вячеслава пятеро детей. Старшему сыну 20 лет, а самой молодой дочери — полтора. Семья мечтает вернуться домой в украинский Крым, а пока и дальше своим трудом и волонтерством приближает тот день.
Россия угнетала не одно поколение семей крымских татар. Исключением не стали и Альфад и Эльмира Галимовы. Читай историю крымскотатарской семьи, которые в очередной раз начинают жизнь заново.
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