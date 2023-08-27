Рассказы

Ехали сами без ничего, а теперь помогают другим. История крымскотатарской семьи

Светлана Ковбица 27 августа 2023, 19:00
Усніє та В'ячеслав Мисько
Фото: Суспільне

Больше новостей
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных
Іван Миколайчук
Неблагонадежный для СССР и желанный для Голливуда! Каким был Иван Миколайчук — маэстро украинского кино
Ольга Харлан
Я не железная. Я просто человек — интервью Ольги Харлан о скандале с дисквалификацией и нервном срыве
отношение к украине
От недоверия к международному признанию и поддержке: как Украина изменила отношение мира к себе
Смотреть больше

Материалы по теме

На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных
отношение к украине
От недоверия к международному признанию и поддержке: как Украина изменила отношение мира к себе
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
То, что не даст забыть о борьбе региона: какие экспонаты представлены в Музее сопротивления в Херсоне
порада військовим
Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания

Видео
0:04:20
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових

Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных
0:07:46
отношение к украине
От недоверия к международному признанию и поддержке: как Украина изменила отношение мира к себе
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
То, что не даст забыть о борьбе региона: какие экспонаты представлены в Музее сопротивления в Херсоне
порада військовим
Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания
0:04:02
Вінницькі волонтери
Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных
Історія незламного підприємства
Фермера спас белорус, а предприятие — чудо: история несокрушимости с Киевской области
0:05:00
Табір статевого виховання
Подготовка детей к взрослой жизни: как работает лагерь полового воспитания фонда Елены Пинчук и Dialog Hub
0:05:47
Медики
Медицинский крест на автомобиле для оккупантов — как красная тряпка для быка. Россияне убивают украинских медиков
0:02:49
лего-кирпич
Легко, как в игре, только в жизни! Винницкий стартап лего-кирпича: что это и почему необходимо Украине
0:04:13
Ліга
Паралимпийцы помогают реабилитации раненых военных: во Львове запустили Лігу Нескорених
Больше видео
Іван Миколайчук
Читать дальше
Неблагонадежный для СССР и желанный для Голливуда! Каким был Иван Миколайчук — маэстро украинского кино
Ольга Харлан
Читать дальше
Я не железная. Я просто человек — интервью Ольги Харлан о скандале с дисквалификацией и нервном срыве

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь