Ехали сами без ничего, а теперь помогают другим. История крымскотатарской семьи

Усние и Вячеслав Мисько — крымские татары. Предков супругов советские власти депортировали из Крыма в Таджикистан.

Когда Усние было пять лет, семья вернулась домой в Крым. Тогда все были счастливы. После аннексии полуострова женщина с мужем и двумя маленькими детьми выехали из родного Симферополя.

Ехали налегке. Взяли только детей, личные вещи. Мы ехали на время.

Приют семья сначала нашла в Львовской области, потом перебрались на Закарпатье.

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Усние по специальности менеджер-экономист. Написала бизнес-план и начала печь крымские чебуреки по рецепту бабушки.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ семья создала в Ужгороде общественную организацию ШАН. С тех пор без устали помогает военным и переселенцам.

Я вспомнила все это, как мы ехали.

Супруги приютили более 1000 человек. В первые месяцы полномасштабной войны бесплатно кормили до 700 человек в столовой одной из ужгородских школ. На попечении этой семьи до сих пор сотни переселенцев. Для них за пристанище — все общежитие.

Усние с Вячеславом вместе отправляют гуманитарную помощь в зону боевых действий. Семья с начала полномасштабной войны купила и передала военным около 50 машин.

Вячеслав обустроил в Ужгороде автомастерскую. Случается, что там одновременно могут чинить по пять автомобилей для фронта. Одни машины только что куплены за границей, другие — повреждены. Чинят все мастера бесплатно. Запчасти ищут среди знакомых и волонтеров.

В Усние и Вячеслава пятеро детей. Старшему сыну 20 лет, а самой молодой дочери — полтора. Семья мечтает вернуться домой в украинский Крым, а пока и дальше своим трудом и волонтерством приближает тот день.

Россия угнетала не одно поколение семей крымских татар. Исключением не стали и Альфад и Эльмира Галимовы. Читай историю крымскотатарской семьи, которые в очередной раз начинают жизнь заново.

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