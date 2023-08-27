Їхали самі без нічого, а тепер допомагають іншим. Історія подружжя кримських татар

Усніє та В’ячеслав Мисько — кримські татари. Предків подружжя радянська влада депортувала з Криму до Таджикистану.
Коли Усніє було п’ять років, родина повернулася додому в Крим. Тоді усі були щасливі. Та після анексії півострова жінка з чоловіком та двома маленькими дітьми виїхали з рідного Сімферополя.
Їхали без нічого. Взяли тільки дітей, особисті речі. Ми їхали тимчасово.
Їхали без нічого. Взяли тільки дітей, особисті речі. Ми їхали тимчасово.
Прихисток родина спочатку знайшла на Львівщині, потім перебралися на Закарпаття.
Усніє за фахом менеджерка-економістка. Написала бізнес-план та почала пекти кримські чебуреки за рецептом бабусі.
У перші дні повномасштабного вторгнення РФ сім’я створила в Ужгороді громадську організацію ШАН. Відтоді невтомно допомагає військовим та переселенцям.
Я згадала це все, як ми їхали.
Я згадала це все, як ми їхали.
Подружжя прихистило понад 1000 людей. У перші місяці повномасштабної війни безкоштовно годували до 700 осіб у їдальні однієї з ужгородських шкіл. Під опікою цієї сім’ї й досі сотні переселенців. Для них за прихисток — увесь гуртожиток.
Усніє з В’ячеславом разом відправляють гуманітарну допомогу у зону бойових дій. Сім’я з початку повномасштабної війни купила та передала військовим майже 50 машин.
В’ячеслав облаштував в Ужгороді автомайстерню. Трапляється, що там одночасно можуть лагодити по п’ять автівок для фронту. Одні машини щойно куплені за кордоном, інші — пошкоджені. Лагодять все майстри безкоштовно. Запчастини шукають серед знайомих та волонтерів.
В Усніє та В’ячеслава п’ятеро дітей. Старшому сину 20 років, а наймолодшій донечці — півтора. Сім’я мріє повернутися додому в український Крим, а поки й надалі своєю працею та волонтерством наближає той день.
Росія гнітила не одне покоління родин кримських татар. Винятком не стали й Альфад та Ельміра Галімови. Читай історію кримськотатарського подружжя, яке вкотре починає життя заново.
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