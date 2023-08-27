Їхали самі без нічого, а тепер допомагають іншим. Історія подружжя кримських татар

Усніє та В’ячеслав Мисько — кримські татари. Предків подружжя радянська влада депортувала з Криму до Таджикистану.

Коли Усніє було п’ять років, родина повернулася додому в Крим. Тоді усі були щасливі. Та після анексії півострова жінка з чоловіком та двома маленькими дітьми виїхали з рідного Сімферополя.

Їхали без нічого. Взяли тільки дітей, особисті речі. Ми їхали тимчасово.

Прихисток родина спочатку знайшла на Львівщині, потім перебралися на Закарпаття.

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Усніє за фахом менеджерка-економістка. Написала бізнес-план та почала пекти кримські чебуреки за рецептом бабусі.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ сім’я створила в Ужгороді громадську організацію ШАН. Відтоді невтомно допомагає військовим та переселенцям.

Я згадала це все, як ми їхали.

Подружжя прихистило понад 1000 людей. У перші місяці повномасштабної війни безкоштовно годували до 700 осіб у їдальні однієї з ужгородських шкіл. Під опікою цієї сім’ї й досі сотні переселенців. Для них за прихисток — увесь гуртожиток.

Усніє з В’ячеславом разом відправляють гуманітарну допомогу у зону бойових дій. Сім’я з початку повномасштабної війни купила та передала військовим майже 50 машин.

В’ячеслав облаштував в Ужгороді автомайстерню. Трапляється, що там одночасно можуть лагодити по п’ять автівок для фронту. Одні машини щойно куплені за кордоном, інші — пошкоджені. Лагодять все майстри безкоштовно. Запчастини шукають серед знайомих та волонтерів.

В Усніє та В’ячеслава п’ятеро дітей. Старшому сину 20 років, а наймолодшій донечці — півтора. Сім’я мріє повернутися додому в український Крим, а поки й надалі своєю працею та волонтерством наближає той день.

Росія гнітила не одне покоління родин кримських татар. Винятком не стали й Альфад та Ельміра Галімови. Читай історію кримськотатарського подружжя, яке вкотре починає життя заново.

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