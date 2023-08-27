Розповіді

Їхали самі без нічого, а тепер допомагають іншим. Історія подружжя кримських татар

Світлана Ковбиця 27 Серпня 2023, 19:00
Усніє та В'ячеслав Мисько
Фото: Суспільне

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