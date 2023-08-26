За два раза вывез 12 раненых. История одной эвакуации из-под обстрелов россиян

Полномасштабное вторжение вырвало украинцев из кроватей и навсегда изменило ход судьбы. Кто-то покинул страну, а кто-то пошел защищать её с оружием. Многие уже никогда не вернутся домой — такова горькая цена за независимость.

У 42-летнего Андрея Дубовика тоже была гражданская профессия в прошлой жизни. Теперь же он — младший сержант и главный техник роты Гонор у Волков Да Винчи с позывным Механ.

О своей службе, опасных эвакуациях и главных вещах на фронте, он рассказал сообществу Повернись живим.

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Не было других вариантов

До начала широкого вторжения Механ работал директором автосервиса. Мужчина родом из Киева, имеет жену и двух дочерей.

Механ вступил в ВСУ год назад, с военного опыта имел только срочную службу в 2000-2001 годах. Сначала он ремонтировал авто подразделения, а потом захотел выходить и на боевые задания.

Военный побывал на Бахмутском и Лиманском направлениях.

6 августа этого года на Купянском направлении фронта он эвакуировал 20 раненых собратьев. Рискуя собственной жизнью, мужчина не побоялся уехать из ада, который совершают оккупанты.

— Группа была на обороне позиции. Работала наша бронетехника, по ней ударили российкие артиллерия и дроны, — рассказывает Андрей. — Бронемашину подбили, и эвакуировать на ней ребят было нельзя.

Трое тяжелых истекали кровью. Каждая минута была на счету.

Военный говорит, что бронетехникой быстро добраться туда было невозможно, поэтому он решил выскочить к месту на пикапе.

— Других вариантов не было. Я сел за руль и поехал. За два раза вывез двенадцать раненых. А потом подъехала броня и вместе забрали остальную группу, — рассказывает он.

А вот история Сергея Денисова не только поражает, но и вдохновляет. Обо всех виражах жизни военного, пережившего десятки операций и не потерявшего желание воевать, мы писали в нашем другом материале.

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