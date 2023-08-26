За два раза вывез 12 раненых. История одной эвакуации из-под обстрелов россиян

Полномасштабное вторжение вырвало украинцев из кроватей и навсегда изменило ход судьбы. Кто-то покинул страну, а кто-то пошел защищать её с оружием. Многие уже никогда не вернутся домой — такова горькая цена за независимость.
У 42-летнего Андрея Дубовика тоже была гражданская профессия в прошлой жизни. Теперь же он — младший сержант и главный техник роты Гонор у Волков Да Винчи с позывным Механ.
О своей службе, опасных эвакуациях и главных вещах на фронте, он рассказал сообществу Повернись живим.
До начала широкого вторжения Механ работал директором автосервиса. Мужчина родом из Киева, имеет жену и двух дочерей.
Механ вступил в ВСУ год назад, с военного опыта имел только срочную службу в 2000-2001 годах. Сначала он ремонтировал авто подразделения, а потом захотел выходить и на боевые задания.
Военный побывал на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Военный побывал на Бахмутском и Лиманском направлениях.
6 августа этого года на Купянском направлении фронта он эвакуировал 20 раненых собратьев. Рискуя собственной жизнью, мужчина не побоялся уехать из ада, который совершают оккупанты.
— Группа была на обороне позиции. Работала наша бронетехника, по ней ударили российкие артиллерия и дроны, — рассказывает Андрей. — Бронемашину подбили, и эвакуировать на ней ребят было нельзя.
Трое тяжелых истекали кровью. Каждая минута была на счету.
Трое тяжелых истекали кровью. Каждая минута была на счету.
Военный говорит, что бронетехникой быстро добраться туда было невозможно, поэтому он решил выскочить к месту на пикапе.
— Других вариантов не было. Я сел за руль и поехал. За два раза вывез двенадцать раненых. А потом подъехала броня и вместе забрали остальную группу, — рассказывает он.
А вот история Сергея Денисова не только поражает, но и вдохновляет. Обо всех виражах жизни военного, пережившего десятки операций и не потерявшего желание воевать, мы писали в нашем другом материале.
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