Для меня великая честь спасать героев нашего времени! Медик Торри о работе медэвака на передовой

Боевой медик Торри встретила полномасштабное вторжение России в Украину за границей. Она заканчивала учебу в Сан-Франциско в США. Ее родители и сестра пошли воевать, так что девушка тоже не сомневалась в своем решении.

Сначала она помогала собирать деньги и закупала разные вещи на нужды армии, а уже в ноябре 2022 года приехала в Украину и присоединилась к Госпитальерам. Девушка хотела заниматься не только волонтерством, но и быть на передовой. Свою историю она рассказала для проекта Землячки.

— Для меня это большая честь иметь возможность спасать героев нашего времени и моих собственных героев, — говорит Торри.

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Жизнь до полномасштабной войны и сейчас

Раньше девушка была инвестиционным банкиром в Нью-Йорке. Занималась фасилитацией купли/продажи крупных компаний и выставлением акций на бирже США. Любила путешествовать по миру. Сейчас она — медик медицинской эвакуации на фронте.

— В мои обязанности входит эвакуировать раненых солдат с передовой, оказывать им доврачебную помощь, довозить их до бригадных медиков, которые уже везут их в стабпункт, — рассказывает она.

Медик признается, что война научила больше ценить людей вокруг и дала понять, что жизнь действительно очень коротка, не стоит откладывать ее на завтра. Кроме этого, она стала смелее во многих в разных смыслах.

Благодарность за эвакуацию

Торри рассказывает момент из одной эвакуации, который ей сильно запомнился.

— История об одной из ночных эвакуаций: ночь, темно, двое раненых, вокруг грохочут вражеские снаряды и состояние дороги ужасные. Я стараюсь не упасть в машине и одновременно открыть ампулы с медикаментами, чтобы набрать их в шприцы. Раненые увидели иглу и умоляли ничего не колоть, потому что боятся игл. Я сказала, что нужно и продолжила свою работу.

Те двое что-то между собой передают, ищут в рюкзаках и начинают меня немного слить. Я спросила, нужно ли им что-то.

“Вот это тебе. За эвакуацию” — говорит один протягивающий мне шоколадку и несколько батончиков из своего рюкзака. На лице улыбки, а в душе только любовь.

Таких историй много. Война показывает лучше всего в людях и люди, с которыми я работаю, самые лучшие. Я здесь ради них, — утверждает медик.

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О быте на войне

Торри говорит, чтобы завоевать уважение, нужно прилагать больше усилий. Ведь у некоторых мужчин до сих пор остаются предубеждения в отношении женщин. О быте девушка говорит так:

Живу в заброшенном доме, ем, что приготовлю, и умываюсь “из бутылки”. Но даже здесь можно построить комфортный быт и привыкнуть ко всему, если захотеть.

О традициях рассказывает, что любит смотреть на звезды или слушать музыку, когда хочет побыть наедине.

После победы, делится, обнимет тех, благодаря кому победа она была одержана. Также посетит могилы тех, кто не увидел победу. Украинцам желает не сдаваться.

Многие боевые медики хотели иметь другую профессию до полномасштабной войны. Ранее мы рассказывали историю медика Екатерины Галушки, которая хотела работать в ООН.

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