Главная цель — максимально помочь ребятам: мужчина перепрофилировал бизнес в поддержку ВСУ и брата-бойца

Выиграли грант и начали производить продукцию для наших защитников — термомешки или надувные матрасы-ноши. С февраля днепровские предприниматели работают на нужды ВСУ. Сейчас же большими партиями производят все необходимое на фронт. Работа, говорят, кропотливая, но необходимая — в прифронтовом Днепре развернули целый цех.

Виталий с братом Сергеем имел бизнес по продаже всего необходимого для активного отдыха. Но когда брат встал на защиту нашего государства, подал документы на грант и теперь перепрофилировал дело на производство для военных.

Полноценно изготавливать термомешки для хранения самого необходимого в сухости и специальные носилки начали в феврале 2023 года. Говорит, качество обеспечивает оборудование и добротные материалы.

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Мужчина уверен, что вещи должны быть сделаны на совесть, потому что от этого зависит комфорт наших воинов.

Сначала они производят заготовки баулов, а затем каждую деталь склеивают и прессуют. Отдельный процесс — изготовление крепких ремней.

Продукцию военные оценили, поэтому мастера не прекращают свою работу ни на день. Заказы поступают постоянно, особенно в преддверии осени. Объемы производства планируется увеличивать.

Главная цель — максимально помочь ребятам.

Кровопролитная война в Украине в 2022 году смогла объединить вокруг одной беды не только украинцев, но и граждан других государств, также страдавших в результате агрессивной политики РФ.

Вот и Армен Мовсесян не понаслышке знает, как жить под обстрелами и как это — потерять дом. Читай историю волонтера, который помогает Украине бороться за независимость.

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