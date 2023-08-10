Во второй раз открыл свой бизнес. История бывшего военного, получившего грант для ветеранов

Первые 20 победителей получили по 250 тысяч гривен гранта от государства на развитие бизнеса. Это программа от Министерства экономики для участников боевых действий. Максимальная сумма помощи для будущих предпринимателей может быть аж миллион. Условия участия простые, нужно лишь заполнить заявку и расписать свой бизнес-план на сайте Дії.

Андрей вместе с женой ведут хозяйство в своем новом магазине. Мужчина — ветеран войны. Ему посчастливилось выиграть 250 тысяч гривен гранта от Министерства экономики Украины на начало собственного дела. Перед открытием у супругов еще ремонт и куча хлопот.

На войну Андрей пошел еще в 2015 году. Через год демобилизовался и начал налаживать гражданскую жизнь. Мужчина работал водителем и даже пробовал запустить собственный бизнес. Но 24 февраля россияне начали полномасштабное вторжение. Военнослужащий бросил все и снова пошел защищать Украину.

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14 марта мы уже были под Изюмом, где-то в середине лета — под Балаклеей, и потом до Купянска (дошли).

Через почти год пришлось уволиться и вернуться домой, чтобы ухаживать за тяжело больной мамой. О государственных грантах для ветеранов Андрей узнал случайно, когда наткнулся на соответствующий раздел в Дії. Подаваться ли на программу, колебался долго, но жена поддержала и подтолкнула.

Они вместе заполнили анкету, и Андрей стал одним из победителей среди 202 заявок. Программа рассчитана на участников боевых действий и их жен и мужей. Алгоритм действий прост: необходимо на портале Дія заполнить анкету. Главное — подробно расписать свой бизнес-план и конкретно указать направление, на что планируете потратить деньги.

Деньги наличными не дают. Сумма гранта остается на счету в банке, и человек может их перечислять только на нужды, которые были заявлены в бизнес-плане.

Дать работу другим — это одно из основных условий получения гранта. Еще одно требование: у победителя проекта будет три года, чтобы отдать сумму гранта в виде налогов.

Какую сумму можно получить

Сумма гранта может быть разной. Все зависит от потребностей и статуса получателя. Следовательно, 250 тысяч гривен — это грант для участника боевых действий или ветерана с инвалидностью, которую он или она получили на войне.

На 500 тысяч могут рассчитывать муж или жена военнослужащих. Максимальную сумму — миллион — могут получить воины, которые зарегистрированы предпринимателями в течение последних трех лет до подачи заявки.

Чтобы поддержать ветеранов, Министерство экономики подписало меморандум о сотрудничестве сразу с несколькими организациями, которые будут учить новичков и помогать вернуться к бизнесу тем, кто бросил все и ушел на войну.

Андрей признается: новое дело ему действительно помогло хоть немного обуздать постоянное волнение за побратимов, которые продолжают воевать за нашу страну. А еще дает уверенность, что не стоит бояться развития даже во время войны.

Автор сюжета: журналистка программы Вікна СТБ Елена Ровенчук

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