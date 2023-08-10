Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів

Перші 20 переможців отримали по 250 тисяч гривень гранту від держави на розвиток бізнесу. Це програма від Міністерства економіки для учасників бойових дій. Максимальна сума допомоги для майбутніх підприємців може бути аж мільйон. Умови участі прості, потрібно лиш заповнити заявку та розписати свій бізнес-план на сайті Дії.

Андрій разом із дружиною господарюють у своєму новому магазині. Чоловік — ветеран війни. Йому пощастило виграти 250 тисяч гривень гранту від Міністерства економіки України на початок власної справи. Перед відкриттям у подружжя ще ремонт і купа клопоту.

На війну Андрій пішов ще у 2015 році. Через понад рік демобілізувався і почав налагоджувати цивільне життя. Чоловік працював водієм та навіть пробував запустити власний бізнес. Але 24 лютого росіяни почали повномасштабне вторгнення. Військовослужбовець покинув все і знову пішов боронити Україну.

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Через майже рік довелося звільнитися і повернутися додому, щоб доглядати важко хвору маму. Про державні гранти для ветеранів Андрій дізнався випадково, коли натрапив на відповідний розділ у Дії. Чи подаватися на програму, вагався довго, але дружина підтримала й підштовхнула.

Вони разом заповнили анкету, і Андрій став одним із переможців серед 202 заявок. Програма розрахована на учасників бойових дій та їхніх дружин та чоловіків. Алгоритм дій простий: необхідно у порталі Дія заповнити анкету. Головне — детально розписати свій бізнес-план і конкретно вказати напрямок, на що плануєте витратити гроші.

Гроші готівкою не дають. Сума гранту залишається на рахунку в банку, і людина може їх перераховувати лише на потреби, які були заявлені у бізнес-плані.

Дати роботу іншим — це одна з основних умов отримання гранту. Ще одна вимога: у переможця проекту буде три роки, аби віддати суму гранту у вигляді податків.

Яку суму можна отримати

Сума гранту може бути різною. Все залежить від потреб та статусу отримувача. Відтак, 250 тисяч гривень — це грант для учасника бойових дій або ветерана з інвалідністю, яку він чи вона отримали на війні.

На 500 тисяч можуть розраховувати чоловік або дружина військовослужбовців. Максимальну суму — мільйон — можуть отримати воїни, які зареєстровані підприємцями впродовж останніх трьох років до подачі заявки.

Аби підтримати ветеранів, Міністерство економіки підписало меморандум про співпрацю одразу з кількома організаціями, які вчитимуть новачків і допомагатимуть повернутися до бізнесу тим, хто покинув усе і пішов на війну.

Андрій зізнається: нова справа йому дійсно допомогла хоч трохи приборкати постійне хвилювання за побратимів, які продовжують відвойовувати нашу країну. А ще дає впевненість, що не варто боятися розвитку навіть під час війни.

Авторка сюжету: журналістка програми Вікна СТБ Олена Ровенчук

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