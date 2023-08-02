Зараз або ти, або тебе… Прикордонники з Волині відверто розповіли про перші дні на передовій

Волинські прикордонники у складі Сил оборони повернулися додому на невеличкий відпочинок. Усі ці чотири місяці вони мужньо боронили нашу землю на Донецькому напрямку.

Постійні артобстріли, ближні бої з окупантами — прикордонники разом зі Збройними силами давали адекватну відповідь загарбникам і не поступилися жодною позицією.

Зараз або ти, або тебе. Треба вбивати, — розповідає прикордонник Сергій.

Бо інакше ворога з нашої землі не виженеш, каже чоловік, який понад 20 років служить прикордонником. Велика війна застала його на межі з Білоруссю. Саме там разом із побратимами у складі Сил оборони понад рік він стояв на варті північних рубежів.

Зараз також дивляться

На цих позиціях під кордоном із Білоруссю були у лютому. Бійці добряче окопались, облаштували систему захисних загороджень і весь час, попри відносний спокій, інтенсивно тренувалися, щоб у разі загрози з півночі гідно зустріти ворога.

Усе, чого навчилися під час великої війни, стало у пригоді. Спеціальний підрозділ швидкого реагування отримав завдання стати до оборони східних рубежів. Прикордонники потрапили на Донецький напрямок.

Там — жодного дня без обстрілів. Окупанти накривали їх артилерією, гатили з танків, але прикордонники спільно із бійцями ЗСУ та Нацгвардії щедро насипали їм у відповідь. І жодного разу не поступилися своїми позиціями.

За чотири місяці “на нулі” бійці виконали понад сотню бойових завдань, успішно корегували вогонь нашої артилерії, нищили ворожі склади із боєприпасами та техніку. Завдяки злагодженій роботі з іншими підрозділами із зони бойових дій вийшли із мінімальними втратами.

Увесь цей час їх із нетерпінням чекали вдома сім’ї та друзі. Тепер міцно обіймають, ледве стримуючи сльози. Після важких боїв прикордонники матимуть трохи часу для перепочинку. А потім далі готуватимуться, і щойно отримають наказ — знову стануть на захист країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які сімейні обставини дають право на відпустку військовому.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!