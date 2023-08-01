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Які сімейні обставини дають право на відпустку військовому: хто може отримати та на скільки днів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2023, 16:00
Відпустка за сімейними обставинами для військових: що треба знати
Фото: Сайт президента України

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