Які сімейні обставини дають право на відпустку військовому: хто може отримати та на скільки днів

Відпустку для військовослужбовців збільшили до 30 діб. Її можуть надавати частинами, але не більш як 15 календарних днів.

Частини відпустки надаються без урахування часу на дорогу до місця проведення відпустки. На проїзд в один кінець надається не більш як дві доби.

Крім цього, військовослужбовці можуть отримати відпустку за сімейними обставинами. Ми розповімо, за яких причин та на скільки днів військові можуть отримати відпустку за сімейними обставинами.

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Відпустка для військовослужбовців за сімейними обставинами

Відпустка для військових за сімейними обставинами може надаватися на термін до десяти днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в одну сторону.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається за таких причин:

у разі укладання військовослужбовцям шлюбу надається до десяти календарних днів;

у разі тяжкого стану здоров’я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якої військовослужбовець перебував на вихованні, надається відпустка до семи днів без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад;

у випадках тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів (рідних) надається відпустка до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім’ю військовослужбовців або кревних рідних чи шлюбу — до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця у сім’ї необхідна — надається за рішенням командира (начальника) військової частини та надається один раз протягом календарного року.

За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення надається відпустка не більш як десять днів у особливий період від моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту ухвалення рішення про демобілізацію, в особливий період під час дії воєнного стану.

Вона надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в одну сторону.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами військовослужбовцю

Для оформлення відпустки за сімейними обставинами треба написати рапорт на ім’я командира частини, додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки: медична довідка, свідоцтво про народження, про смерть тощо.

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