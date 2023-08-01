Які сімейні обставини дають право на відпустку військовому: хто може отримати та на скільки днів

Відпустку для військовослужбовців збільшили до 30 діб. Її можуть надавати частинами, але не більш як 15 календарних днів.
Частини відпустки надаються без урахування часу на дорогу до місця проведення відпустки. На проїзд в один кінець надається не більш як дві доби.
Крім цього, військовослужбовці можуть отримати відпустку за сімейними обставинами. Ми розповімо, за яких причин та на скільки днів військові можуть отримати відпустку за сімейними обставинами.
Відпустка для військових за сімейними обставинами може надаватися на термін до десяти днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в одну сторону.
Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається за таких причин:
За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення надається відпустка не більш як десять днів у особливий період від моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту ухвалення рішення про демобілізацію, в особливий період під час дії воєнного стану.
Вона надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в одну сторону.
Для оформлення відпустки за сімейними обставинами треба написати рапорт на ім’я командира частини, додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки: медична довідка, свідоцтво про народження, про смерть тощо.
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