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Какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военному: кто может получить и на сколько дней

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2023, 16:00
Відпустка за сімейними обставинами для військових: що треба знати
Фото: Сайт президента Украины

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