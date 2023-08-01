Какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военному: кто может получить и на сколько дней

Отпуск для военнослужащих был увеличен до 30 суток. Ее могут предоставлять по частям, но не более 15 календарных дней.

Части отпуска предоставляются без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска. На проезд в один конец предоставляется не более двух суток.

Кроме того, военнослужащие могут получить отпуск по семейным обстоятельствам. Мы расскажем, по каким причинам и на сколько дней военные могут получить отпуск по семейным обстоятельствам.

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Отпуск для военнослужащих по семейным обстоятельствам

Отпуск для военных по семейным обстоятельствам может предоставляться на срок до десяти дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия предоставляется по следующим причинам:

в случае заключения военнослужащим брака предоставляется до десяти календарных дней;

календарных дней; в случае тяжелого состояния здоровья или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (подчерки), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании, предоставляется отпуск до семи дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно;

дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно; в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных) предоставляется отпуск до трех календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно; в случаях пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или родных или брака — до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно; до трех календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо — предоставляется по решению командира (начальника) воинской части и предоставляется один раз в течение календарного года.

По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия предоставляется отпуск не более десяти дней в особый период от момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, в особый период во время действия военного положения.

Он предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам военнослужащему

Для оформления отпуска по семейным обстоятельствам следует написать рапорт на имя командира части, добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска: медицинская справка, свидетельство о рождении, о смерти и т.п.

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