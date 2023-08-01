Какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военному: кто может получить и на сколько дней

Отпуск для военнослужащих был увеличен до 30 суток. Ее могут предоставлять по частям, но не более 15 календарных дней.
Части отпуска предоставляются без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска. На проезд в один конец предоставляется не более двух суток.
Кроме того, военнослужащие могут получить отпуск по семейным обстоятельствам. Мы расскажем, по каким причинам и на сколько дней военные могут получить отпуск по семейным обстоятельствам.
Отпуск для военных по семейным обстоятельствам может предоставляться на срок до десяти дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одну сторону.
Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия предоставляется по следующим причинам:
По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия предоставляется отпуск не более десяти дней в особый период от момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, в особый период во время действия военного положения.
Он предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одну сторону.
Для оформления отпуска по семейным обстоятельствам следует написать рапорт на имя командира части, добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска: медицинская справка, свидетельство о рождении, о смерти и т.п.
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