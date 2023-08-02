Сейчас или ты, или тебя… Пограничники из Волыни откровенно рассказали о первых днях на передовой

Волынские пограничники в составе Сил обороны вернулись домой на небольшой отдых. Все эти четыре месяца они мужественно защищали нашу землю на Донецком направлении.

Постоянные артобстрелы, ближние бои с оккупантами — пограничники вместе с Вооруженными силами давали адекватный ответ захватчикам и не уступили ни одной позиции.

Сейчас или ты, или тебя. Нужно убивать, — рассказывает пограничник Сергей.

Иначе врага из нашей земли не выгонишь, говорит мужчина, который более 20 лет служит пограничником. Большая война застала его на границе с Беларусью. Там же вместе с собратьями в составе Сил обороны более года он стоял на страже северных рубежей.

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На этих позициях под границей с Беларусью были в феврале. Бойцы хорошенько окопались, обустроили систему защитных заграждений и все время, несмотря на относительное спокойствие, интенсивно тренировались, чтобы в случае угрозы с севера достойно встретить врага.

Все, чему научились во время великой войны, пригодилось. Специальное подразделение быстрого реагирования получило задачу встать на оборону восточных рубежей. Пограничники попали на Донецкое направление.

Там — ни дня без обстрелов. Оккупанты накрывали их артиллерией, били из танков, но пограничники совместно с бойцами ВСУ и Нацгвардии щедро насыпали им в ответ. И ни разу не уступили свои позиции.

За четыре месяца “на нуле” бойцы выполнили более ста боевых задач, успешно корректировали огонь нашей артиллерии, уничтожали вражеские склады с боеприпасами и технику. Благодаря слаженной работе с другими подразделениями из зоны боевых действий вышли с минимальными потерями.

Все это время их с нетерпением ждали дома семьи и друзья. Теперь крепко обнимают, едва сдерживая слезы. После тяжелых боев у пограничников будет немного времени для отдыха. А потом они будут дальше готовиться, и как только получат приказ — снова станут на защиту страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военному.

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