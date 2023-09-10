Лечит самые сложные ранения и договаривается, чтобы это было бесплатно: как хирург из Бостона спасает украинских военных

Украинские волонтеры уже девять лет подряд помогают бойцам, которые получили сложные ранения в результате боев на Востоке и Юге Украины, искать клиники за границей.

Одна из таких больниц — в Бостоне. Благодаря неравнодушию одного из ее хирургов-ортопедов Нила Чена, сложное лечение здесь прошли уже семеро украинских военных, его историю рассказали в Голосе Америки.

Лечит военных с 2015 года

Он опытный хирург-ортопед, специализирующийся на сложных травмах верхних конечностей. Вспоминает, как в 2015 году получил письмо от основательницы фонда Возрождения защитников Украины Ирины Диссипио-Ващук, в котором она рассказывала об украинском военном с тяжелейшей травмой локтя. Тогда мужчину привезли в США и позаботились о его лечении и восстановлении.

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Ирина посылает Нилу информацию о военных с тяжелыми ранениями или инфекциями верхних конечностей. Он никогда не отказывает в помощи.

Когда мы видим эти травмы, ужасающие для человека, возникает сострадание и милосердие, ведь часто это молодые люди, у которых впереди вся жизнь, — говорит хирург-ортопед.

Воспоминание о самой сложной операции

Часто он может приобщаться к лечению и пластических хирургов. Вспоминает, что одним из самых сложных его пациентов был Роман Годурик, раненный в 2017 году. Мужчине вырвало плечевой сустав. Чтобы восстановить плечо Романа, врачам пришлось взять часть его ноги. Одну из костей использовали для реконструкции.

Врач Чен также договаривается с больницами о бесплатном лечении украинских военных, ведь у каждого крупного американского госпиталя есть благотворительные программы. Врач готовит все документы и ведет переговоры с администрацией.

Автор видео — журналистка Голоса Америки Ирина Соломко эксклюзивно для телемарафона Єдині новини.

Некоторые врачи спасают наших бойцов на стабилизационных пунктах на фронте, они должны сделать все, чтобы спасти жизнь. Ранее мы рассказывали историю хирурга Игоря Белкина о работе на стабилизационном пункте.

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