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Лікує найскладніші поранення та домовляється, щоб це було безплатно: як хірург з Бостона рятує українських військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Вересня 2023, 14:00
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