Лікує найскладніші поранення та домовляється, щоб це було безплатно: як хірург з Бостона рятує українських військових

Українські волонтери вже дев’ять років поспіль допомагають бійцям, які зазнали складних поранень внаслідок боїв на Сході та Півдні України, шукати клініки за кордоном.

Одна з таких лікарень — у Бостоні. Завдяки небайдужості одного з її хірургів-ортопедів Нілу Чену складне лікування тут пройшли вже семеро українських військових, його історію розповіли у Голосі Америки.

Лікує військових з 2015 року

Він досвідчений хірург-ортопед, який спеціалізується на складних травмах верхніх кінцівок. Згадує, як у 2015 році отримав лист від засновниці фонду Відродження захисників України Ірини Діссіпіо-Ващук, в якому вона розповідала про українського військового з надзвичайно складною травмою ліктя. Тоді чоловіка привезли до США та подбали про його лікування та відновлення.

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Ірина надсилає Нілу інформацію про військових з найтяжчими пораненнями чи інфекціями верхніх кінцівок. Він ніколи не відмовляє у допомозі.

Коли ми бачимо ці травми, які є нищівними для людини, виникає співчуття та милосердя, адже часто це молоді люди, у яких попереду усе життя, — говорить хірург-ортопед.

Спогад про найскладнішу операцію

Часто він може долучати до лікування і пластичних хірургів. Згадує, що одним із найскладніших йог пацієнтів був Роман Годурик, поранений у 2017 році. Чоловіку вирвало плечовий суглоб. Щоб відновити плече Романа, лікарям довелося взяти частину його ноги. Одну з кісток використали для реконструкції.

Лікар Чен також домовляється з лікарнями про безкоштовне лікування українських військових, адже кожен великий американський госпіталь має благодійні програми. Лікар готує усі документи та веде перемовини з адміністрацією.

Авторка відео — журналістка Голосу Америки Ірина Соломко ексклюзивно для телемарафону Єдині новини.

Деякі лікарі рятують наших бійців на стабілізаційних пунктах на фронті, вони мають зробити усе, щоб врятувати життя. Раніше ми розповідали історію хірурга Ігоря Бєлкіна про роботу на стабілізаційному пункті.

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