Розповіді

Зібравши нерви в кулак, просто робимо свою справу — історія одного стабілізаційного пункту та його хірурга

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 13:00
Історія хірурга Ігоря Бєлкіна про роботу в стабілізаційному пункті в Оріхові
Фото: Армія.Inform

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