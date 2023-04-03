Собрав нервы в кулак, просто делаем свое дело — история одного стабилизационного пункта и его хирурга

Стабилизационный пункт — это место, где все должны работать быстро, четко и слаженно. Привезли с передовой раненого воина, медики осмотрели его, остановили кровотечение, стабилизировали, провели операцию и отправили на другой уровень эвакуации.

В госпитале в более безопасном месте пациент продолжит свое лечение и реабилитацию. Но главное — жизнь спасена! А операционный стол уже освобожден для следующего раненого.

В таком ежедневном конвейере в городе Орехов в Запорожской области работает хирург Игорь Белкин, который еще год назад был гражданским врачом. Бодрый голос медика и скорость реакции совсем не выдают усталости от многих и сложных операций. Армія Inform рассказала историю смелого медика, борющегося за каждую жизнь на своем фронте. Отказ от областного центра и развитие родного городка Игорь еще со школы планировал стать врачом и зачитывался медицинской литературой. В университете выбрал хирургию, потому что всегда интересовался прикладными направлениями. Сейчас также смотрят После окончания ВУЗа Игорю предлагали остаться в областном центре в клинической ординатуре, поступать в аспирантуру, но он хотел оперировать и помогать людям. Молодой специалист вернулся в родной Орехов, где через некоторое время стал заведующим хирургическим отделением в местной поликлинике. Шаг за шагом удалось ввести новые направления — проктологию, флебологию, лапароскопию, реконструктивную хирургию, хирургию кисти. Закупили новое оборудование, провели ремонт в операционных. Со временем в нашу больницу начали приезжать из всех окрестных населенных пунктов, мы выполняли ежедневно по три-четыре операции, — делится Игорь. Однако война изменила все.

От гражданской до военной хирургии

Уже в начале марта прошлого года в Орехов начали привозить первых раненых защитников, в середине месяца бои шли в 5 км от городка, а в конце — россияне начали активно обстреливать сам населенный пункт.

С этого времени центральная районная больница начала принимать как гражданских, так и военных раненых. Игорь объясняет, что военная хирургия отличается от гражданской, но у него не было трудностей изменить специализацию.

Ведь врач в прошлом имел опыт работы с пострадавшими в ДТП и изучал медицину катастроф.

Да, были некоторые нюансы, в начале ведение огнестрельных ран немного отличалось. Изучал методики, дополнительную литературу.

Главное — я понимал, что если начну паниковать, легче от этого никому не станет. А с холодной головой помочь я могу многим, — говорит хирург.

За более чем год полномасштабной войны он помог многим украинцам с тяжелыми ранениями и трагическими историями, которые не могут оставить равнодушными даже опытных медиков.

Женщина с ранением ноги, мужа которой убило рядом в собственном дворе в результате минометных обстрелов. Дедушка с оторванной стопой, который наступил на противопехотную мину, когда шел за водой.

Женщина, которой ампутировали обе ноги, потому что она вышла из машины на обочину во время эвакуации и попала под обстрел… И еще множество таких щемящих историй.

Обстрелы больницы и развертывание стабилизационного пункта 7 мая россияне в первый, но не в последний раз, обстреляли саму больницу. Тогда гражданский персонал был эвакуирован, вместе с Игорем осталось еще несколько медиков. Заведение начало работать автономно на генераторах, а воду подвозили. После второго обстрела в конце месяца было решено полностью эвакуировать больницу и на ее базе открыть стабилизационный пункт. На новом месте мы развернулись довольно быстро. Уже в первые сутки приняли 20 раненых, среди которых были тяжелые. Сейчас есть оборудованные операционные палаты, реанимации, стабилизационные и противошоковые комнаты, проводим различные виды диагностики: рентген- и ультразвуковую, эндоскопию и т.д., — рассказывает хирург. Здесь не только стабилизируют раненых, но проводят сложные операции на легких, сосудах, почках и даже сердце.

Сам Игорь занимается не только медицинской работой. Ведь, кроме должности хирурга, еще занимает должность депутата Ореховского городского совета.

Поэтому мужчина решает коммуникационные, организационные вопросы, координирует гуманитарные направления и сотрудничает с военными и гражданскими властями.

У нас нет времени на эмоции. Я и мои коллеги, собрав нервы в кулак, делаем свое дело, помогая воинам приближать Победу.

Мы все ждем освобождения Украины, и как только это произойдет, я с радостью вернусь к своим гражданским пациентам, — отмечает Игорь.

Местные жители верят, что Запорожская область восстановится, как только оттуда выгонят россиян. Смотри, как люди живут в уничтоженном Орехове сейчас под постоянными вражескими обстрелами.

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