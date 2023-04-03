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Собрав нервы в кулак, просто делаем свое дело — история одного стабилизационного пункта и его хирурга

Елена Яковлева, редактор сайта 03 апреля 2023, 13:00
Історія хірурга Ігоря Бєлкіна про роботу в стабілізаційному пункті в Оріхові
Фото: Армия.Inform

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