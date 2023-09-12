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Я не знала, на що я йду. Історія 22-річної студентки Вікторії, яка долучилась до лав ЗСУ

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 12 Вересня 2023, 08:00
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