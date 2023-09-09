Детский дневник боли. Трагичная история 13-летней Арины, которая видела смерть папы

В начале полномасштабной войны Арина вместе с братом Матвеем были у бабушки в селе Херсонской области. Во время эвакуации в Николаев мирную колонну из автомобилей с детьми расстреляли российские солдаты.

В одном из них была семья девочки. Отец детей Андрей получил 17 пулевых ранений и через несколько часов погиб. Теперь Арина ведет дневник, где пишет письма папе.

Пишет письма погибшему отцу: трагичная история 13-летней Арины

Арина показывает рисунок машины, в которой семью расстреляли. Говорит, картиной хотела отразить свои ощущения в тот момент. На картине много красного — это пятна крови ее семьи. Место, где произошла трагедия, девочка до сих пор помнит.

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Мама Арины Юлия говорит, что они как раз проезжали Зеленый Яр Николаевской области. Россияне ехали колонной в десять автомобилей.

Они открыли огонь, расстреляли первый, второй, третий автомобиль. Семья была в четвертом. Среди погибших — мой муж, женщина из другого автомобиля, — говорит Юлия Первунина.

Все машины в тот момент вывозили детей из опасности. Детей Юлии довезли другие люди, раненого мужа привезли в багажнике. На первом украинском блокпосте женщине позвонили пограничники и сообщили, что дети ранены, а муж в тяжелом состоянии.

Отцу детей Андрею Первуниному было 35 лет. Дети рассказывают, каким он был веселым, что любил проводить время с ними, много подсказывал и помогал. Арина до сих пор мысленно говорит спасибо, что он научил ее плавать, а еще вспоминает самые теплые моменты.

Все произошло в один день, погиб муж, ее любимая собака. Две потери, ребенок не понимал, как передать эмоции. Я обращалась к психологам, посоветовали рисовать и писать письма, — рассказывает мать.

В письме папе девочка передала все эмоции, боль, невыразимую тяжесть. Когда Юлия прочла письмо, поняла, насколько ребенку трудно. Тогда мать посоветовала ей рисование, чтобы следующие поколения почувствовали, какой была жизнь во время войны.

Арина начала записывать все события, которые с ней происходили. Она говорит, что дневник — прямая связь с папой.

Я знаю, что все, что я написала — он это читает. Если бы не читал, он бы не узнал, что мне нужна психологическая помощь или в лечении. Я пишу благодарности, рассказываю, как прошел день, — говорит Арина.

Юлия говорит, что жизнь изменилась. Во время войны она болезненна, но двигаться нужно только вперед. В первую очередь она хочет помочь собственным детям, чтобы у них было меньше боли от смерти отца и бомбардировок.

Каждый раз дети боятся и спрашивают: мам, это уже в последний раз? Будет ли еще? Дети боятся, что ситуация повторится, — говорит Юлия.

Сама же Арина очень хочет стать врачом, чтобы спасать жизнь таким, как папа.

— Я не хочу больше чтобы дети плакали, чувствовали то, что чувствовала я. Я хочу спасать их родителей, жизни. И я хочу, чтобы в Украине и мире был мир, — говорит Арина.

Раньше мы рассказывали историю мужчины, который потерял сына-нацгвардейца.

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