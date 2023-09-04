Потеряла сына, но давнее хобби вернуло силу к жизни: как украинка учит сеноплетению и помогает ВСУ

Она в прошлом году потеряла младшего сына при обстреле Харькова, и только давнее хобби вернуло ее к жизни. Жительница небольшого села Росишки в Днепропетровской области Ирина Северин обучает детей искусству сеноплетения.

На занятиях кружковцы создают разнообразные изделия из сена, которые затем продают. А вырученные средства передают на нужды украинских защитников.

Ароматное сено, нити, ножницы и немного воображения — на еженедельный кружок по сеноплетению и сеномотанию собрались местные дети. Боевых гусей кружковцы будут делать в технике сеномотания.

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Ирина 35 лет работала директором местного дома культуры. Шесть лет назад, во время подготовки к очередному фестивалю, решила представить на конкурсе новые изделия.

Два года назад женщина осталась без работы, но в январе вернулась и стала работать руководительницей кружков. И, чтобы отвлечь детей от войны, поощряла их заниматься с сеном.

Так в Росишках создался не только кружок, но и волонтерское движение Сено-craft объединяет! Свои изделия детки продают на разных выставках и мастер-классах.

Эти изделия мы продаем, и это все передается на ВСУ. Я не знал, чем помочь нашим воинам, а Ирина Сергеевна помогла с этим, — рассказывает участник кружка Сергей Фищенко.

Сено для изделий Ирина отбирает из того, что косит муж для их коровы Ромашки. Короткие стебельки идут на сеномотание, а более длинные — на плетение.

Женщина говорит, что это занятие вернуло ее к жизни после потери младшего сына Павла. В прошлом году 24 марта он погиб в Харькове, когда пришел забирать на почту посылку от родителей.

Мастерица говорит, на работу с сеном имеет много планов и надеется на их воплощение после победы!

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