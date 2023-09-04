Втратила сина, але давнє хобі повернуло снагу до життя: як українка вчить сіноплетінню та допомагає ЗСУ

Вона торік втратила молодшого сина під час обстрілу Харкова, і лише давнє хобі повернуло її до життя. Мешканка невеликого села Росішки, що на Дніпропетровщині, Ірина Северин навчає дітей мистецтва сіноплетіння.

Під час занять гуртківці створюють різноманітні вироби із сіна, які потім продають. А отримані кошти передають на потреби українських захисників.

Запашне сіно, нитки, ножиці й трохи уяви — на щотижневий гурток із сіноплетіння та сіномотання зібралася місцева малеча. Бойових гусаків гуртківці робитимуть у техніці сіномотання.

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Пані Ірина 35 років працювала директоркою місцевого будинку культури. Шість років тому, під час підготовки до чергового мистецького фестивалю, вона вирішила представити на конкурсі нові вироби.

Два роки тому жінка лишилася без роботи, та цьогоріч у січні повернулася і стала працювати керівницею гуртків. І, аби відволікти дітей від війни, заохотила їх займатися із сіном.

Так у Росішках створився не лише гурток, а й волонтерський рух Сіно-craft об’єднує! Свої вироби дітки продають на різноманітних виставках та майстер-класах.

Ці вироби ми продаємо, і це все передається на ЗСУ. Я не знав, чим допомогти нашим воїнам, а Ірина Сергіївна допомогла з цим, — розповідає учасник гуртка Сергій Фіщенко.

Сіно для виробів пані Ірина відбирає з того, що косить чоловік для їхньої корови Ромашки. Короткі стеблі йдуть на сіномотання, а довші — на плетіння. Жінка каже, що це заняття повернуло її до життя після втрати молодшого сина Павла. Торік 24 березня він загинув у Харкові, коли прийшов забирати на пошту посилку від батьків.

Майстриня каже, на роботу із сіном має багато планів і сподівається на їх втілення після перемоги!

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію восьмирічного волонтера Богдана.

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