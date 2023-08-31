Можна спати під дощем і в холоді: благодійний фонд виготовляє унікальні спальники для військових

Вберегти сон і здоров’я військових. Волонтери благодійного фонду Рій запустили виробництво спальних систем, яких в Україні раніше не було.

Водонепроникні і морозостійкі — аби українські захисники мали змогу відновити сили, не переохолоджуючись, а відтак і потужніше нищити ворога.

У благодійному фонді Рій вже готують зимові посилки для українських військових. Спальні системи водонепроникні й теплі.

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Системи спеціально пристосовані для військових, які іноді сплять в амуніції та взутті, аби бути напоготові.

Розширена зона плечей, військовий перебуває вже в повній амуніції, навіть може знаходитись в касці. Ми розуміємо, що вони сплять взуті, тому розширена і більш утеплена зона ніг, — розповідає директорка БФ Рій Діана Ільницька.

Усе це захищає від вологи, холоду та опадів, кажуть волонтери. У такій спальній системі комфортно спати від +10℃ надворі й до -15℃.

Допомогти благодійникам з фонду Рій виготовити якомога більше таких спальних систем для військових до цієї зими ти можеш перейшовши за QR-кодом, який є у відео.

Зараз потрібно зібрати кошти для закупівлі спеціальних матеріалів та пошиття. Захисники ж, які отримали такі спальники торік, у січні, не можуть ними натішитися.

Ось цей спальник, який ви нам переслали. У ньому дуже тепло, дуже комфортно, одні позитивні емоції. Дуже дякуємо, що піклуєтеся про наш сон, а ми тим часом будем піклуватися про ваш. Слава Україні! — передають свої відгуки військові.

Волонтери фонду Рій кажуть, виготовляють ці спальні системи за зразками НАТО, але майже вп’ятеро дешевше. До них таких систем в Україні не виготовляли.

Ще більшу кількість військових забезпечити такими спальниками можуть і інші волонтерські організації або ж окремі доброчинці, просто замовивши такі системи у фонді Рій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як запорізькі волонтери самотужки зібрали гроші на півсотні авто.

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