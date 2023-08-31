Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных

Уберечь сон и здоровье военных. Волонтеры благотворительного фонда Рой запустили производство спальных систем, которых в Украине раньше не было.

Водонепроницаемые и морозостойкие — чтобы украинские защитники могли восстановить силы, не переохлаждаясь, а следовательно, и мощнее уничтожать врага.

Системы специально приспособлены для военных, иногда спящих в амуниции и обуви, чтобы быть наготове.

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Расширенная зона плеч, военный находится уже в полной амуниции, даже может находиться в каске. Мы понимаем, что они спят обутые, поэтому расширена и более утеплена зона ног, — рассказывает директор БФ Рой Диана Ильницкая.

Все это защищает от влаги, холода и осадков, говорят волонтеры. В такой спальной системе комфортно спать от +10℃ на улице и до -15℃.

Помочь благотворителям из фонда Рой изготовить как можно больше таких спальных систем для военных к этой зиме ты можешь, перейдя по QR-коду, который есть в видео.

Сейчас нужно собрать средства для закупки специальных материалов и пошива. Защитники же, получившие такие спальники в январе прошлого года, не могут им нарадоваться.

Вот этот спальник, который вы нам переслали. В нем очень тепло, очень комфортно, одни положительные эмоции. Спасибо, что заботитесь о нашем сне, а мы тем временем будем заботиться о вашем. Слава Украине! — передают свои отзывы военные.

Волонтеры фонда Рой говорят, производят эти спальные системы по образцам НАТО, но почти в пять раз дешевле. До них таких систем в Украине не изготовляли.

Еще большее количество военных обеспечить такими спальниками могут и другие волонтерские организации или отдельные благотворители, просто заказав такие системы в фонде Рой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как запорожские волонтеры самостоятельно собрали деньги на полсотни автомобилей.

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