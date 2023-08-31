Украина

Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 31 августа 2023, 21:30

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