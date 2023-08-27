Люди

Справжній цех у ліцеї! Вінницькі школярі волонтерять, відшиваючи одяг та аптечки для військових

Людмила Цимбалюк 27 Серпня 2023, 10:00

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Вінницькі волонтери

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