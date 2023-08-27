Справжній цех у ліцеї! Вінницькі школярі волонтерять, відшиваючи одяг та аптечки для військових

Від початку повномасштабного вторгнення один з вінницьких ліцеїв вирішив стати корисним для наших захисників. На швацьких машинках у майстернях узялися шити все необхідне фронту — майки, рукавички, спеціальний маскувальний одяг, і виробляти аптечки за натовським зразком. За півтора року запитів від військових не меншає.

Цій швацькій машинці вже півстоліття, але вона досі працює. На ній свої перші аптечки для вояків почала шити тоді ще учениця 11 класу Ірина Катринчук.

Разом із однокласниками та вчителями ліцею започаткували цех, який і почав працювати на ЗСУ. За півтора року діти разом з батьками та педагогами виготовили сотні рукавичок, бафів, футболок та кікімор.

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Для військових, які будуть поранені, не зможуть одягати повноцінні шорти, штани — вони (вироби) будуть на липучках навколо ноги закріплювати, — пояснює випускниця ліцею Ірина Катринчук.

Бажання дітей допомагати армії так вразило дорослих, що й вони почали вчитись швацької справи. Володимир Щербатих буквально за кілька тижнів навчився з клаптиків тканини виготовляти шарфи — бафи.

У майстернях щоденно кипить робота. Десятикласник Богдан Таранюк навчився робити саперні кішки. А Дмитро Власюк складає аптечки. Хлопець знає, що має бути в комплекті порятунку.

Волонтерська майстерня працює не лише в ліцеї. Учні з батьками беруть роботу додому — торочать нитки зі светрів, зварюють кішки, шиють комплекти. Кожен робить свій внесок у спільну перемогу.

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