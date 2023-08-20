Люди

Волонтери встигли врятувати їх від жахіть війни! Дивовижні історії тварин з окупованих територій

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 20 Серпня 2023, 07:00

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Врятовані тварини

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