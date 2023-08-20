Волонтери встигли врятувати їх від жахіть війни! Дивовижні історії тварин з окупованих територій

Благодійна організація у Львівській області прихистила вже понад 6 000 тварин з початку повномасштабного вторгнення — не лише домашніх, а й диких. Волонтери рятували їх з підтоплених районів Херсонщини та розбомблених домівок Бахмута.

Затишок і турбота — найкращі ліки для тварин, які пережили жахіття війни. Собак, котів та інших домашніх улюбленців з Херсона прихистили у Домівці. Довелося зводити нові вольєри, адже сюди постійно привозять нових мешканців.

Працівники благодійної організації доглядають тварин і водночас намагаються знайти їм нових господарів. Чимало постраждалих пухнастиків забрали іноземці.

Зараз також дивляться

Оксана з чоловіком виїхали з Нової Каховки, рятувалися від російської окупації. Стали волонтерами у центрі. Жінка з особливою ніжністю доглядає собаку на прізвисько Зубик.

Каже, що пес постраждав за свою відданість. Жив на подвір’ї, прив’язаний ланцюгом. Його знайшли рятувальники та відпустили. Та Зубик не втік, чекав господарів. Аж раптом росіяни атакували район Нової Каховки.

Прилетіла ракета, влучила і він травмувався. Здвиг щелепи і осколками поранило лапу, потім прийшлось ампутувати, — розповідає волонтерка Оксана Шаповалова.

У реабілітаційному центрі Домажир, що у Львівській області, є особливий мешканець — ведмідь, якого привезли з Бахмута. Тварина дивом вціліла після російських атак. Його знайшли у клітці на подвір’ї біля повністю зруйнованого будинку. Дали прізвисько Бахмут.

Ведмідь Бахмут уже оговтався. Став спокійнішим. Працівники центру сподіваються, що така щаслива історія порятунку тварин з окупованих територій — це провісник якнайшвидшої перемоги України над російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Харкові волонтери гуртом взялися відбудовувати оселі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.