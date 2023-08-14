На Північній Салтівці таких будинків сотні! У Харкові волонтери гуртом взялися відбудовувати оселі

Будуймо Україну разом. У Харкові добровольці допомагають родинам, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Геть незнайомі раніше люди — різних професій, віку, не фахівці в будівельній справі — беруться за інструмент і лагодять відкоси, двері, стіни, балкони.

Кажуть, це найкращий спосіб не впадати в зневіру й безсилля.

Філіп — волонтер. Він цьогоріч закінчив магістратуру залізничної академії, але роботи за фахом ще не знайшов. Філіпу допомагає 13-річна Олена, це її квартиру зараз ремонтують. Працює й мама дівчини, й волонтери, й вона сама.

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Поверхом нижче — ще одна квартира, побита влучаннями. Тут, на Північній Салтівці, таких будинків сотні. Допомагають відновлювати оселі волонтери організації БУР — Будуємо Україну Разом, вони почали працювати ще до вторгнення. Нині мають осередки в багатьох регіонах. Добровольців шукають через соцмережі.

Волонтери працюють разом із фахівцями. Під наглядом професійної майстрині другий день у житті шпаклює 22-річна вчителька біології Анастасія Гладких. На питання, чи є це для неї чимось на кшталт терапії, дівчина запевняє, що саме так і є.

По-перше, це допомагає іншим людям і ти розумієш, що можеш бути корисною. По-друге, це люди, які тебе оточують. Такі ж натхненні, готові прийти на допомогу, і це круто — оточувати себе такими людьми, — розповідає волонтерка.

Після Північної Салтівки волонтери БУРу працюватимуть у середмісті Харкова — робитимуть капітальний ремонт одного з пошкоджених обстрілами дахів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС.

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