На Северной Салтовке таких домов сотни! В Харькове волонтеры взялись отстраивать дома

Будуємо Україну разом! В Харькове добровольцы помогают семьям, чье жилье пострадало в результате обстрелов. Совсем незнакомые ранее люди — разных профессий, возраста, не специалисты в строительном деле — берутся за инструмент и чинят откосы, двери, стены, балконы. Говорят, это лучший способ не впадать в уныние и бессилие.

Филипп — волонтер. Он закончил магистратуру железнодорожной академии, но работы по специальности еще не нашел. Филиппу помогает 13-летняя Елена, ее квартиру сейчас ремонтируют. Работает и мама девушки, и волонтеры, и она сама.

Этажом ниже — еще одна квартира, поврежденная попаданиями. Здесь, на Северной Салтовке, таких домов сотни. Помогают восстанавливать дома волонтеры организации БУР — Будуємо Україну разом (Строим Украину вместе), они начали работать еще до вторжения. Сейчас имеют последователей во многих регионах. Добровольцев ищут через соцсети.

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Волонтеры работают вместе со специалистами. Под наблюдением профессиональной мастерицы второй день в жизни шпаклюет 22-летняя учительница биологии Анастасия. На вопрос, является ли это для нее чем-то вроде терапии, девушка уверяет, что именно так и есть.

Во-первых, это помогает другим людям и ты понимаешь, что ты можешь быть полезной. Во-вторых, это окружающие тебя люди. Такие же вдохновленные, готовые прийти на помощь, и это круто окружать себя такими людьми, — рассказывает Анастасия Гладких.

После Северной Салтовки волонтеры БУР будут работать в центре Харькова — делать капитальный ремонт одной из поврежденных обстрелами крыш.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выживают украинцы в Олешках и сколько погибших от подрыва ГЭС.

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