Волонтеры успели спасти их от ужасов войны! Удивительные истории животных с оккупированных территорий

Благотворительная организация во Львовской области приютила более 6 000 животных с начала полномасштабного вторжения — не только домашних, но и диких. Волонтеры спасали их из подтопленных районов Херсона и разбомбленных домов Бахмута.

Уют и забота — лучшее лекарство для животных, переживших ужас войны. Собак, кошек и других домашних любимцев из Херсона приютили в Домівці. Пришлось строить новые вольеры. Ведь сюда постоянно привозят новых жителей.

Работники благотворительной организации ухаживают за животными и одновременно пытаются найти им новых хозяев. Многих пострадавших пушистиков забрали иностранцы.

Сейчас также смотрят

Оксана с мужем уехали из Новой Каховки, спасаясь от российской оккупации. Стали волонтерами в центре. Женщина с особой нежностью ухаживает за собакой по кличке Зубик.

Говорит, что собака пострадала за свою преданность. Жила во дворе, привязанная цепью. Ее нашли спасатели и отпустили. Но Зубик не убежал, ждал хозяев. Но внезапно россияне атаковали район Новой Каховки.

Прилетела ракета, попала и травмировала его. Сдвиг челюсти и осколками ранило лапу, потом пришлось ампутировать, — рассказывает волонтер Оксана Шаповалова.

В реабилитационном центре Домажир Львовской области есть особый житель — медведь, которого привезли из Бахмута. Животное чудом уцелело после российских атак. Его нашли в клетке во дворе возле полностью разрушенного дома. Дали прозвище Бахмут.

Медведь Бахмут уже пришел в себя. Стал более спокойным. Работники центра надеются, что такая счастливая история спасения животных с оккупированных территорий — это предвестник скорейшей победы Украины над российскими захватчиками.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Харькове волонтеры вместе взялись отстраивать дома.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.