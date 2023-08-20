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Волонтеры успели спасти их от ужасов войны! Удивительные истории животных с оккупированных территорий

Анна Боль, журналистка Факти ICTV 20 августа 2023, 07:00

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