Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных

С начала полномасштабного вторжения один из винницких лицеев решил стать полезным для наших защитников. На швейных машинках в мастерских взялись шить все необходимое для фронта — майки, перчатки, специальную маскировочную одежду и производить аптечки по натовскому образцу. За полтора года запросов от военных не становится меньше.

Этой швейной машинке уже полвека, но она до сих пор работает. На ней свои первые аптечки для солдат начала шить тогда еще ученица 11 класса Ирина Катринчук.

Вместе с одноклассниками и учителями своего лицея открыли цеху, который и начал работать на ВСУ. Через полтора года дети вместе с родителями и педагогами изготовили сотни перчаток, бафов, футболок и кикимор.

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Для военных, которые будут ранены, не смогут одевать полноценные шорты, штаны — они (вещи) будут на липучках вокруг ноги закреплять, — объясняет выпускница лицея Ирина Катринчук.

Желание детей помогать армии так поразило взрослых, что и они начали учиться швейному делу. Владимир Щербатых буквально за несколько недель научился из лоскутов ткани изготавливать шарфы — бафы.

В мастерских ежедневно кипит работа. Десятиклассник Богдан Таранюк научился делать саперные кошки. А Дмитрий Власюк складывает аптечки. Парень знает, что должно быть в комплекте спасения.

Волонтерская мастерская работает не только в лицее. Ученики с родителями берут работу домой — строчат нити из свитеров, сваривают кошки, шьют комплекты. Каждый вносит свой вклад в общую победу.

Напомним, ранее мы рассказывали истории животных из оккупированных территорий.

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