Собирает десятки тысяч гривен, чтобы Украина была свободной! История восьмилетнего волонтера Богдана

Свои усилия к победе Украины прилагают и наши дети. Они занимаются волонтерством и помогают собирать средства на необходимые вещи для военных.

Восьмилетний Богдан Будженко из поселка Александровка уже передал несколько десятков тысяч гривен на нужды ВСУ. Все эти средства мальчик собирал самостоятельно и получил медаль от боевого формирования за свою работу.

У мальчика много любимых занятий, в том числе спорт. Богдан любит занятия физкультуры и кататься на велосипеде. Но между своими секциями находит время на сбор средств. Его историю рассказали в Кировоградской правде.

Сейчас также смотрят

Хочет, чтобы Украина победила в войне

Идею собирать средства для ВСУ Богдану предложил его папа-волонтер Александр. Однажды он спросил мальчика, не хочет ли он помочь. Богдан с радостью согласился.

— Сначала мы нарвали у бабушки абрикос и другие сезонные плоды и сын продавал это. Кажется, через полчаса у него все раскупили, а также просто клали в корзину деньги.

Он собрал более 20 000 грн, за которые мы купили десять ременно-плечевых систем, которые отвезли военным в Бахмут, — вспоминает Александр.

Также мальчик продавал пирожки, которые пекла бабушка, и пел песни. Богдан признается, что иногда это сложно делать, но он хочет, чтобы Украина была свободной и независимой. А о Дне Независимости говорит, что это день свободы.

— То есть мы свободные, мы — независимая от другого государства страна. Потому что сейчас россиянцы (так он называет россиян — ред.) хотят навязать нам свои идеи, убить очень много людей, а мы не поддаемся, — рассуждает маленький украинец.

Радуется медали, но бережет

Богдан волонтерил и собирал средства на квадрокоптер и шины для 4-й танковой бригады. Именно они отметили мальчика своей медалью. Отец Богдана говорит, что мальчик две недели не расставался с медалью, показывал ее всем родственникам и соседям.

— Но он не ходит с ней просто так, бережет. Она у него в футлярчике стоит. Комната также увешана флагами, в том числе от 4-й танковой бригады с подписями, — говорит Александр.

Богдан также не жалеет своих средств для ВСУ. Признается, если ему дарят деньги, он кладет их в коробочку для военных. Отец отмечает, что Богдан сейчас в том возрасте, когда эмоции скрыть сложно. Так что сразу видно, расстроен он или радостен.

— По его поступкам видно, что он совсем не жалеет, когда отдает даже собственные сбережения. Бывает, слышит мой разговор, когда я говорю, что нам на какие-то нужды ВСУ не хватает денег. Потом сразу бежит пересчитывать деньги в своем кошельке, а потом возвращается и говорит, что может дать определенную сумму, — делится Александр.

Но он добавляет, что не следует заставлять детей волонтерить. Если они сами этого хотят, то поддерживать. Мужчина отмечает, что современные дети очень сознательны, ведь родились и взрослеют во время войны.

Это будет другая нация. Главное — правильные ценности указать и правильно направить. Хотя сейчас очень многие дети сами видят это направление. Они иначе думают, иначе говорят, — утверждает Александр.

Делится также, что Богдан интересуется ходом событий на фронте и может исправлять, если слышит в разговоре российские слова, например “Спасибо”.

— Благодаря ему и я начинаю исправлять себя, что надо сказать “Дякую”, — признается отец юного волонтера.

К сожалению, многие дети потеряли родителей на войне. Они ищут разные способы, чтобы продолжать жить. Ранее мы рассказывали историю Вероники о том, как творчество помогает пережить боль, которую нанесла война.

Фото: Кировоградская правда

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.