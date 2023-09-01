Самое ужасное — хоронить своего ребенка: отец погибшего в Николаеве нацгвардейца не сдержал слез

В Николаеве бойцы Национальной гвардии Украины вспомнили своих собратьев, чью жизнь в прошлом году весной унесла российская ракета. Четверо 20-летних срочников погибли под обломками здания Николаевской ОВА.

Возле уничтоженного здания Николаевской обладминистрации, куда в марте прошлого года россияне попали крылатой ракетой, военнослужащий Игорь вспоминает своих четырех погибших собратьев.

Два военнослужащих — Федоров и Аркушенко, их сразу нашли, а других двух из-под завалов извлекли через несколько дней, — рассказывает нацгвардеец Игорь.

В то утро 20-летние нацгвардейцы заступили на дежурство — охраняли здание ОВА. Владимир Токарев и Максим Федоров родом из Запорожской области. Полномасштабную войну встретили в Николаеве в рядах Нацгвардии.

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Бойцы своих погибших военнослужащих называют героями. Они одними из первых стали в защиту города от оккупантов. Валерий в то утро также заступил на дежурство, во время обстрела был рядом с админзданием. Тогда погиб его товарищ Кирилл Обеременко.

Александр после попадания ракеты в здание чудом остался в живых. Получил ранение. 21-летний Владислав Аркушенко погиб у него на глазах.

Собратья рассказывают, приходят сюда не часто. В последний раз были на годовщине трагедии, где собирались родные всех погибших.

Самое ужасное, что может быть в жизни, — это хоронить своего ребенка, — не сдерживая слез, делится отец погибшего военнослужащего Александр Аркушенко.

Тогда от российской ракетной атаки погибли около 40 человек, столько же были ранены. Спасатели и медики боролись за каждую жизнь. Сейчас о трагедии напоминает огромная воронка в здании ОВА.

Напомним, ранее мы рассказывали об одном дне военных медиков в стабпункте на Лиманском направлении.

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