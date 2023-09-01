Найжахливіше — це ховати свою дитину: батько загиблого в Миколаєві нацгвардійця не стримав сліз

У Миколаєві бійці Національної гвардії України згадали своїх побратимів, чиє життя торік навесні забрала російська ракета. Четверо 20-річних строковиків загинули під уламками будівлі Миколаївської ОВА.

Біля розтрощеної будівлі Миколаївської обладміністрації, куди торік у березні росіяни поцілили крилатою ракетою, військовослужбовець Ігор згадує своїх чотирьох загиблих побратимів.

Два військовослужбовці — Федоров і Аркушенко, їх одразу знайшли, а інших двох з-під завалів дістали через декілька днів, — розповідає нацгвардієць.

Того ранку 20-річні нацгвардійці заступили на чергування — охороняли будівлю ОВА. Володимир Токарев і Максим Федоров родом із Запорізької області. Велику війну зустріли в Миколаєві в лавах Нацгвардії.

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Бійці своїх загиблих побратимів називають героями. Вони одними з перших стали на захист міста від окупантів. Валерій того ранку також заступив на чергування, під час обстрілу був поряд з адмінбудівлею. Тоді загинув його товариш Кирило Обеременко.

Олександр після влучання ракети в будівлю дивом лишився живим. Дістав поранення. 21-річний Владислав Аркушенко загинув у нього на очах.

Побратими розповідають, приходять сюди не часто. Востаннє були на роковинах трагедії, де збиралися рідні всіх загиблих.

Найжахливіше, що може бути в житті, — це ховати свою дитину, — не стримуючи сліз, ділиться батько загиблого військовослужбовця Олександр Аркушенко.

Тоді від російської ракетної атаки загинули майже 40 людей, стільки ж були поранені. Рятувальники та медики боролися за кожне життя. Нині про трагедію нагадує величезна вирва в будівлі ОВА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про один день військових медиків у стабпункті на Лиманському напрямку.

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