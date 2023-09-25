Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко

Полтора месяца он был на грани жизни и смерти. Перенес 17 операций и впереди — еще несколько. Но, несмотря на это, делает большие успехи в реабилитации. 37-летний военный Павел Корниенко не верил, что сможет двигать пальцами и становиться на ноги. А ныне благодаря жене, которая не отходит от него, получил мотивацию жить дальше.

До начала полномасштабного вторжения Павел работал заместителем мэра Киевской области. Занимался гуманитарным направлением. Решение пойти в армию пришло к нему, когда увидел, что оккупанты сделали с Бучей и Гостомелем.

Так Павел вступил в ряды Национальной гвардии Украины на должность помощника пулеметчика. В течение года воевал на разных направлениях. Пока 20 апреля возле Часового Яра не получил ранения. Тогда бойцы пошли в штурм на так называемой “дороге жизни”, отбили и заняли позиции россиян, но те начали минометный обстрел. В Павла попали осколки вражеской мины.

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Осколки мины повредили внутренние органы, изувечили кости и мягкие ткани. Павла доставили в Днепр, где врачи пытались стабилизировать его состояние.

Из Днепра Павла эвакуировали в Киев. Там ему провели 13 операций. Жена Юля вспоминает, это было самое сложное время.

Павел говорит: с тех пор жена не отходит от него ни на шаг, во всем помогает и поддерживает. Сейчас он проходит реабилитацию во львовском центре Незламні. Важным этапом, говорят медики, было поставить Павла в вертикальное положение.

Успехи военного заметны и в работе с эрготерапевтом. Первые две недели, несмотря на боль, он пытался разработать пальцы руки. Теперь на очереди — сгибание плеча. Впереди Павлу предстоит еще несколько операций по закрытию костного дефекта на нижней конечности. Его мечта — снова ходить и вернуться на фронт к собратьям.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как военный лишился руки, но не желания служить.

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