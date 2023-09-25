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Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 25 сентября 2023, 17:00

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Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко
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