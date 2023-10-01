Открываю глаза, а я уже пятый день в больнице. Чудом спасенному парню бесплатно взялись восстановить внешность

Избавиться от шрамов войны! Украинцы могут бесплатно получить услуги по пластической хирургии. Все — в рамках инициативы No Scar. К ней уже присоединились более 40 лучших пластических хирургов со всей страны.

Врачи проводят коррекции шрамов и рубцов лица и тела, а также операции по эстетическим коррекциям. И получить такую помощь может каждый пострадавший от военных действий в Украине.

История Богдана Мирошко

Его жизнь изменилась навсегда всего за несколько секунд. Богдан Мирошко — из Кировоградской области. Ему всего 24 года. Парень уже бывший военный. Служил артиллеристом под Херсоном и в Донецкой области. Где, собственно, и получил тяжелые ранения.

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— Мы сидим на позиции, команда поступает от командира, чтобы мы подготовились к ведению огня. Мы зарядились, ждем команды “выстрел”, поступает эта команда “выстрел”, и я открываю глаза, я уже 5-й день в больнице, оказывается, — рассказывает пациент Богдан Мирошко.

Парень говорит, в тот роковой день выжил чудом.

Диагноз тяжелый — минно-взрывная травма нескольких участков тела. Богдан в течение года проходил реабилитацию в Киеве, в Александровской больнице. После сложных операций было принято решение — без пластических хирургов не обойтись.

За дело взялись столичные специалисты. Корректировали самый большой рубец на груди, а также оперировали веко, где был потерян глаз. Хотя пластические операции в Украине стоят немало, восстановить внешность Богдана наши врачи взялись бесплатно. Все — в рамках инициативы No Scar (что в переводе — нет рубцам).

Восстановить внешность может каждый пострадавший от военных действий в Украине. Мужчины и женщины, военные и гражданские, дети и взрослые. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте инициативы.

Напомним, ранее мы рассказывали историю 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса, который потерял зрение.

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