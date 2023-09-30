Почувається краще й навіть повернувся на службу: як Максим Колесніков оговтується після полону

Російський полон — найгірше, що може чигати на цивільну чи військову людину нині. Однак український дух не зламати навіть такими страшними випробуваннями.

Український герой Максим Колесніков вийшов із полону 4 лютого. Всі знають його за фото з яблуком, що стало уособленням того, що роблять із людьми у полоні.

Військовослужбовець ЗСУ, який був звільнений з території РФ, у студії телемарафону Єдині новини розповів Яні Брензей про перебування там і відчуття після повернення. Колесніков говорить, що у перші хвилини після приїзду на територію України він почувався як фізично, так і морально виснаженим.

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Наразі військовослужбовець почувається краще. Українському захиснику зробили операцію, а також він пройшов два курси реабілітації.

— Зараз я почуваюся значно краще, повернувся на службу, — каже Максим.

Зустріч (українців з полону — ред.) є дуже продуманою. Тобі одразу допомагають та розв’язують багато твоїх проблем, дають відчуття безпеки, годують, а на наступний день після приїзду з нами вже почали працювати лікарі.

Видають й речі, й мобільні телефони. Тобто, і сама зустріч, і адаптація є дуже продуманими.

Також Максим Колесніков каже, що багато чого залежить від стану людини. Держава забезпечує українських військових — і після полону, і після поранення чи навіть під час відпустки — психологічною підтримкою спеціалістів.

Раніше ми розповідали тобі історію Максима Колеснікова. Що він пережив у полоні, читай в нашому іншому матеріалі.

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