Чувствует себя лучше и даже вернулся на службу: как Максим Колесников приходит в себя после плена

Российский плен — самое худшее, что может ждать гражданского или военного человека сейчас. Однако украинский дух не сломить даже столь страшными испытаниями.

Украинский герой Максим Колесников вышел из плена 4 февраля. Все знают его по фото с яблоком, что стало олицетворением того, что делают с людьми в плену.

Военнослужащий ВСУ, освобожденный с территории РФ, в студии телемарафона Єдині новини рассказал Яне Брензей о пребывании там и ощущениях по возвращении. Колесников говорит, что в первые минуты по приезду на территорию Украины он чувствовал себя как физически, так и морально истощенным.

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В настоящее время военнослужащий чувствует себя лучше. Украинскому защитнику сделали операцию, а также он прошел два курса реабилитации.

— Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, вернулся на службу, — говорит Максим.

Встреча (украинцев из плена — ред.) очень продумана. Тебе сразу помогают и решают многие твои проблемы, дают ощущение безопасности, кормят, а на следующий день после приезда с нами уже начали работать врачи.

Выдают и вещи, и мобильные телефоны. То есть, и сама встреча, и адаптация очень продуманы.

Также Максим Колесников говорит, что многое зависит от состояния человека. Государство обеспечивает украинских военных — и после плена, и после ранения или даже во время отпуска — психологической поддержкой специалистов.

Раньше мы рассказывали тебе историю Максима Колесникова. Что он пережил в плену, читай в нашем другом материале.

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