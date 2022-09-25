Люди

Менше доторків та більше теплих слів: Тайра розповіла, як допомогти тим, хто повернувся з полону

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 16:00

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