Менше доторків та більше теплих слів: Тайра розповіла, як допомогти тим, хто повернувся з полону

Полон — це одна з найстрашніших речей, яка могла трапитися з людиною. Зараз про психологічний догляд та увагу до людини, яка пережила полон, говорять багато експертів. Почути такі поради від звільненої військовополоненої парамедикині Юлії “Тайри” Паєвської змогли глядачі телемарафону Єдині новини.

Жінка розповідає: перше, що відбувається з людиною після звільнення з полону — розуміння, що все вже скінчилося. Разом з тим, важка психологічна робота лише починається на цьому етапі.

Після полону весь світ здається інакшим. Тобі хочеться торкнутися чистих речей, покривал, води у крані. Це все здається нереальним, тож з людьми, які пережили російський полон, потрібно поводитися дуже обережно.

Чого не варто робити, аби не нашкодити?

По-перше, радить Тайра, потрібно одразу звертатися до психолога. Від рідних залежить також багато: але на початку варто дати зрозуміти, що близькі завжди готові бути поруч.

Також варто якнайменше фізичного контакту: уникай зайвих доторків, бо ти не знаєш, що пережила людина в полоні.

Уникай критичних коментарів.

Ті, хто повертаються з полону, дуже поранені душевно. Їм допоможуть теплі слова.

Про стан здоров’я тих, кого нарешті повернули додому та витягли з полону, й досі важко говорити. Що пережили наші полонені — можемо лише уявити з коментарів їхніх рідних. Що говорить мама Святослава Паламаря — читай у матеріалі.

Фото: Getty Images

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