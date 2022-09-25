Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена

Плен — это одно из самых страшных событий, которое могло случиться с человеком. Сейчас о психологическом уходе и внимании к пережившему плен говорят многие эксперты. Услышать такие советы от освобожденного военнопленного парамедика Юлии “Тайры” Паевской смогли зрители телемарафона Єдині новини.

Женщина рассказывает: первое, что происходит с человеком после освобождения из плена — понимание, что все уже кончилось. Вместе с тем тяжелая психологическая работа только начинается на этом этапе.

После плена весь мир кажется иным. Тебе хочется коснуться чистых вещей, покрывал, воды в кране. Это все кажется нереальным, поэтому с людьми, пережившими русский плен, нужно обращаться очень осторожно.

Чего не стоит делать, чтобы не навредить?

Во-первых, советует Тайра, нужно сразу обращаться к психологу. От родных зависит также многое: но в начале стоит дать понять, что близкие всегда готовы быть рядом.

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Также стоит минимизировать физический контакт: избегай лишних прикосновений, потому что ты не знаешь, что пережил человек в плену.

Избегай критических комментариев.

Те, кто вернулся из плена, очень ранены душевно. Им помогут тёплые слова.

О состоянии здоровья тех, кого наконец-то вернули домой и вытащили из плена, до сих пор трудно говорить. Что пережили наши пленные — можем только представить комментарии их родных. Что говорит мама Святослава Паламаря — читай в материале.

Фото: Getty Images

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