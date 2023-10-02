Просто хочу обнять сына и дочку! История военного, которому нужен бионический протез

Степан чудом выжил, но остался без левой руки, попав в окружение российских танков в Луганской области. Его прооперировал известный на весь мир хирург-ортопед из Швеции.

В кость воина вживили имплант, к которому впоследствии можно присоединить бионический протез. Но операция — это только первый этап, а вот на бионический протез нужно собрать немалую сумму.

История Степана Качмара и как помочь бойцу

Степан потерял левую руку в тяжелых боях под Лисичанском еще прошлым летом. У мужчины на телефоне даже осталось видео в память о том страшном дне, когда россияне окружили его с собратьями.

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Степан говорит, что понял сразу, что руку не спасут. А вот за жизнь решил бороться до последнего. И это были три часа сплошного ада.

Степан из Львовской области. Защищать страну от оккупантов он решил еще в начале полномасштабного вторжения. Без всякого опыта пошел в военкомат, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Я по ночам плакал — не мог выдерживать, зная, что там детей насилуют. Послушал свое сердце, все осознал и пошел воевать, — рассказывает военнослужащий ВСУ Степан Качмар.

Благотворители предложили Степану уникальный для Украины вариант — остеоинтеграционное протезирование. Это когда непосредственно в кость устанавливается имплант, к которому впоследствии присоединяют протез. Знакомить украинских врачей с этим методом по приглашению благотворительного фонда приехал в Украину сам его автор — известный шведский профессор Рикард Бранемарк.

Операцию для военного провели совершенно бесплатно. Но это только первый этап, впереди еще три месяца реабилитации, и самое главное — установление бионического протеза.

Несмотря на все пережитое, Степан не теряет веры, что ему удастся вернуться к привычной жизни, которая была у него до войны. И мечтает о банальных человеческих эмоциях, например крепко обнять и взять на руки своих маленьких сына и дочь.

На современный бионический протез Степану сейчас нужно 2 миллиона 850 тысяч гривен. Помочь может любой желающий по QR-коду на видео или по номеру карты.

Помочь финансово можно здесь: 5375 4112 0880 6468

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