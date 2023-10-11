Известны имена виновников трагедии: СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар по селу Гроза в Харьковской области

5 октября 2023 года россияне нанесли жестокий удар по селу Гроза в Харьковской области. Ракетой Искандер попали в кафе, где проходили поминки за местным жителем.

Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые навели удар на кафе, в котором погибли более 50 человек.

По состоянию на 11 октября 2023 года стало известно, что идентифицировали 55 тел, но три человека считаются пропавшими, поэтому количество погибших может возрасти до 58.

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СБУ разоблачила предателей, которые навели удар по селу Гроза: что известно

По данным СБУ, злоумышленниками оказались двое местных жителей — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

СБУ сообщает, что за переход на сторону россиян братья получили “должности” в рядах оккупационного “управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области”. Там один из них был назначен водителем конвойной группы, другой — инспектором дорожно-патрульной службы.

— Накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать на пользу страны-агрессора. По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории, — говорится в сообщении СБУ.

Братья-предатели под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере выспрашивали у людей сведения о дислокации сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

— С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза.

При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию, — акцентируют в СБУ.

Владимир Мамон узнал точный адрес мероприятия и передал информацию россиянам. Российские военные использовали ее для осуществления прицельного удара по украинском селе с применением оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер М.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетный удар по селу Гроза стал еще одним военным преступлением россиян, во время которого погибли более 50 человек. Ранее мы рассказывали о первых захоронениях в селе Гроза и как приходят в себя жители после трагедии.

Фото: Андрей Ермак, СБУ

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