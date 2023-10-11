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Известны имена виновников трагедии: СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар по селу Гроза в Харьковской области

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 октября 2023, 13:00
Ракетний удар по селу Гроза: СБУ викрила зрадників

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