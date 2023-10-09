В некоторые дома люди уже никогда не вернутся… Первые захоронения в селе Гроза Харьковской области

В селе Гроза Харьковской области провели первые захоронения. От ракетного удара по местному кафе погибли 52 человека. На местном кладбище уже готовят могилы для следующих церемоний. Люди до сих пор не могут оправиться от атаки россиян, которая произошла 5 октября.

Истории убитых жителей села Гроза

В доме военнослужащего Андрея Козыря, которого поминали в селе Гроза, теперь никто не живет. Вся его семья погибла. Андрей получил смертельное ранение в шею уже на третий день своего пребывания на фронте. Сначала военнослужащего похоронили в Днепропетровской области, поскольку на тот момент село Гроза было под российской оккупацией. Затем родные решили перезахоронить Андрея на родине. В день, когда мужчину поминали в родном селе, по кафе ударила ракета, в результате чего погибло пол села.

Невестка Андрея Козыря была волонтером и постоянно сдавала кровь для военнослужащих. Девушка мечтала обучать детей музыкальному искусству.

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В результате ужасного теракта почти каждая семья в Грозе потеряла своих близких. Само село довольно небольшое, и после деоккупации здесь осталось около сотни человек.

У Ольги в тот страшный день погибли две невестки, а родной брат сейчас в реанимации в Харькове. У женщины есть трое маленьких внуков, которые на момент обстрела села были во дворе, но успели вовремя спрятаться.

Валерий во время ракетного удара по селу Гроза потерял дочь, зятя, сватов и много близких людей, которые собрались в кафе, чтобы помянуть своего односельчанина. Сам Валерий остался дома, ведь работает охранником в ночные смены. Теперь он должен заботиться о трех внуках, которые стали сиротами.

Внук Валерия, Дмитрий, вспоминает тот страшный день. Его сестра позвонила ему и рассказала о трагедии в кафе. Их отец погиб на месте, а мать получила тяжелые ранения, еще какое-то время была жива и до последнего просила вытащить ее из-под завалов.

Бабушка и дедушка Дмитрия также погибли. У Дмитрия две сестры. Дарья, старшая, планирует взять опеку над младшими, когда ей исполнится 18 лет.

Татьяна, которая живет неподалеку, стала свидетелем трагедии. Она родом из Ковшаровки. Но весной этого года оккупанты разрушили ее квартиру. Из-за этого Татьяна была вынуждена переехать к дочери, которая, к сожалению, погибла во время ракетного удара вместе со своим мужем и свахой. Их тела до сих пор не идентифицированы. Сейчас у Татьяны осталось двое внуков 15 и 22 лет.

После страшной трагедии в Грозе в село начали приезжать неравнодушные люди, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим и сиротам. Во многих домах погибло двое, трое, а иногда даже десять человек. Есть такие дома, в которые уже никто никогда не вернется.

В селе уже состоялись первые захоронения, в частности, одной супружеской пары. Другие тела, которые удалось идентифицировать, скоро передадут родственникам. На местном кладбище уже подготовили более полусотни могил для захоронений.

Автор сюжета: Екатерина Космарова

Читай рассказы тех, кто уцелел после обстрела поселка Гроза в Харьковской области.

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