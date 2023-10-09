Україна

У деякі хати люди вже ніколи не повернуться…Перші поховання у селі Гроза

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 12:03

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