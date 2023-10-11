Відомі імена винуватців трагедії: СБУ викрила зрадників, які скорегували удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня 2023 року росіяни завдали жорстокого удару по селу Гроза на Харківщині. Ракетою Іскандер влучили у кафе, де проходили поминки за місцевим жителем.

Служба безпеки України викрила зрадників, які навели удар на кафе, у якому загинуло понад 50 осіб.

Станом на 11 жовтня 2023 року, стало відомо що ідентифікували 55 тіл, але три люди вважаються зниклими, тому кількість загиблих може зрости до 58.

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За даними СБУ, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

СБУ повідомляє, що за перехід на бік росіян брати отримали “посади” у лавах окупаційного “управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області”. Там одного з них призначили водієм конвойної групи, іншого — інспектором дорожньо-патрульної служби.

— Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території, — йдеться у повідомленні СБУ.

Брати-зрадники під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

— Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза.

При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов’язково загинуть мирні мешканці — їх знайомі з села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію, — акцентують в СБУ.

Володимир Мамон дізнався точну адресу заходу та передав інформацію росіянам. Російські військові використали її для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетний удар по селу Гроза став ще одним воєнним злочином росіян, під час якого загинуло понад 50 людей. Раніше ми розповідали про перші поховання у селі Гроза та як оговтуються жителі після трагедії.

Фото: Андрій Єрмак, СБУ

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