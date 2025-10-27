Казали, що не завагітніє: на Львівщині жінка з полікістозом народила сьому дитину

39-річна жителька Львівської області Галина Хміль стала мамою всьоме. Хоча ще у молодості лікарі запевняли її, що завагітніти вона не зможе через полікістоз яєчників, нині жінка виховує велику родину.

Про це пише лікарня Святої Анни.

Перші спроби народити дитину пара робила одразу після весілля — Галина одружилася у 18 років. Однак завагітніти довго не вдавалося: у жінки були серйозні порушення менструального циклу, а овуляція фактично не відбувалася.

Ситуація змінилася після звернення до акушер-гінекологині Оксани Беген. Підібране лікування допомогло Галині вперше завагітніти — а згодом вона народила ще шістьох дітей під наглядом тієї ж медикині.

Сьома вагітність для подружжя була несподіванкою. Галина зізнається: спершу було хвилювання, але чоловік переконав — якщо дитина приходить у сім’ю, значить, так і має бути.

Під час останніх пологів сталась особлива подія: чоловік жінки захворів і не зміг бути присутнім у пологовому залі. Тож партнеркою стала їхня найстарша донька Христина — студентка 4 курсу медуніверситету. Саме вона перерізала пуповину новонародженій сестричці.

Дівчинку назвали Мартуся. Вона з’явилася на світ на 39-му тижні з вагою 4570 г та зростом 58 см.

Лікарка, яка супроводжувала всі вагітності, зазначає: сьомі пологи завжди несуть підвищені ризики, особливо коли діти великовагові. Команда була готова до ускладнень, однак усе минуло добре.

Багатодітній родині бажають міцного здоров’я та багато радості разом.

