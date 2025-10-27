Для тебе Новини

Казали, що не завагітніє: на Львівщині жінка з полікістозом народила сьому дитину

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Жовтня 2025, 18:00 2 хв.
Казали, що не завагітніє: на Львівщині жінка з полікістозом народила сьому дитину

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь