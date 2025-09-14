Крижаний квест: як юний блогер подолав полон Антарктиди

Історія американського блогера Ітана Го, який здійснив дивовижну подорож, щоб зібрати кошти на боротьбу з раком, набула несподіваного повороту.

Його благородна місія, яка передбачала обліт усіх континентів, була перервана в Антарктиді, де він провів кілька місяців у полоні. Нещодавно він зміг повернутися звідти.

Про це пише New York Times.

Чому його затримали

Згідно з інформацією, яку надав адвокат блогера, він приземлився на законних підставах на чилійській військовій базі в Антарктиді.

Проте влада Чилі звинуватила його в порушенні правил польотів і затримала.

Умови, в яких жив Ітан Го

Молодий чоловік жив в окремій кімнаті в казармах чилійських військово-повітряних сил. У нього був обмежений доступ до Інтернету.

Його раціон був дуже скромним: хліб з маслом на сніданок, а на обід і вечерю — квасоля, сочевичний суп і макарони. За час утримання Ітан схуд на 9 кілограмів.

Ітан Го, якому нещодавно виповнилося 20 років, прибув до міста Пунта-Аренас, Чилі, а потім вирушив до Сантьяго.

Його адвокат Шон Крофт зазначив, що Ітан у гарному настрої та з нетерпінням чекає повернення додому. Наразі офіс адвоката співпрацює з владою Чилі, щоб переправити літак блогера з Антарктиди за допомогою іншого пілота.

Попри всі випробування, Ітан Го не втратив бажання продовжувати свою місію і планує відновити свою глобальну боротьбу з раком, так само як маленька блогерка зі Львова, яка ще з 4 років надихає однолітків збиратися до школи та підтримує їх у навчанні.

