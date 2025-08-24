Стала блогеркою у 4 роки! Як дівчинка зі Львова допомагає одноліткам зібратися в школу

Під час війни Міністерство охорони здоров’я вирішило допомогти зібратися на навчання учням та батькам всієї країни. У підмогу взяли третьокласницю зі Львова Яну. Дівчинка веде власний відеощоденник, у якому радить одноліткам, як підготуватися до школи.

Як юна блогерка допомагає дітям зібратися до школи

У парку Яна гуляє з мамою і фільмує все на телефон. Такий контент створює з чотирьох років, коли почала ходити в модельну школу. А нині учням та батькам всієї країни у відеощоденнику розповідає, як зібратися до школи після літа.

— Люблю знімати відео, ділитися лайфхаками. Тому ми вирішили, що така зйомка буде виглядати круто.

Розповідати про здоров’я дітей Яна почала ще у проекті місцевої лікарні у Львові минулого року. Тато дівчинки часто ділився її фото та відео у себе на сторінці. Так її помітили комунікаційники.

Інформаційну компанію лікарні оцінили й в уряді, тому Яна стала записувати відео-щоденник для всієї країни. На своєму прикладі школярка показує і розповідає, як зібрати їжу в школу, або ж коли лягати спати перед уроками. Чому важливі ці поради знає мама Яни, бо й сама вчителька.

— Влітку режим збивається. Діти пізніше лягають спати, пізніше встають і, відповідно, потім дуже важко адаптуватися. Сама працюю в школі й часто це бачу.

Відеоінструкції для батьків та дітей є частиною урядової програми з підготовки учнів до навчання в умовах війни. У першому такому відео пояснюють, які довідки для школи мають принести від сімейного лікаря.

Довідки дійсні протягом року, а дані про відсутність щеплень можуть стати причиною недопуску дитини до навчання у класі, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

— Якщо епідемічна ситуація є ризикованою, то в такому випадку дитині можуть запропонувати обрати інший тип освіти, у тому числі надомну, допоки дитина не вакцинується або не стабілізується епідеміологічна ситуація, — пояснює заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Такі обмеження визначені законом, аби утримувати вакцинацію від небезпечних інфекцій у класах на рівні 95%.

Певна кількість дітей не може вакцинуватися через наявність супутніх захворювань. В середньому їхня кількість становить 2-3%. Певна частина з них матиме тимчасові протипокази. Школа, де показники щеплення перебувають на рівні 95%, є умовно безпечною.

Медики наголошують на вакцинації дітей від кору, бо цьогоріч фіксують сплеск захворюваності. Сумарно з початку року зареєстрували майже 1200 випадків цієї хвороби. У порівнянні з минулим роком фіксують суттєве зростання.

Нагадаємо, що у липні Національний портал з імунізації повідомляв про збільшення випадків кору в 11 разів.

