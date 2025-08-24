Стала блогершей в 4 года! Как девочка со Львова помогает сверстникам собраться в школу

Во время войны Министерство здравоохранения решило помочь собраться на обучение ученикам и родителям со всей страны. В помощь взяли третьеклассницу из Львова Яну. Девочка ведет собственный видео-дневник, в котором советует сверстникам, как подготовиться к школе.

Как юная блогерша помогает детям собраться в школу

В парке Яна гуляет с мамой и снимает все по телефону. Такой контент создает с четырех лет, когда начала ходить в модельную школу. А сейчас ученикам и родителям всей страны в видео-дневнике рассказывает, как собраться в школу после лета.

— Люблю снимать видео, делиться лайфхаками. Поэтому мы решили, что такая съемка будет смотреться круто.

Рассказывать о здоровье детей Яна начала еще в проекте местной больницы во Львове в прошлом году. Папа девочка часто делился ее фото и видео у себя на странице. Так его заметили специалисты по пиару.

Информационную компанию больницы оценили и в правительстве, поэтому Яна стала записывать видео-дневник для всей страны. На своем примере школьница показывает и рассказывает, как собрать еду в школу, или когда ложиться спать перед уроками. Почему важны эти советы знает мама Яны, потому что и сама учительница.

— Летом режим сбивается. Дети позже ложатся спать, позже встают и, соответственно, потом очень тяжело адаптироваться. Сама работаю в школе, и часто это вижу.

Видеоинструкции для родителей и детей являются частью правительственной программы подготовки учеников к обучению в условиях войны. В первом видео объясняют, какие справки для школы должны принести от семейного врача.

Справки действительны на протяжении года, а данные об отсутствии прививок могут стать причиной недопуска ребенка к обучению в классе, объясняют в Министерстве здравоохранения.

— Если эпидемическая ситуация рискованна, то в таком случае ребенку могут предложить выбрать другой тип образования, в том числе на дому, пока ребенок не вакцинируется или не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, — объясняет заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Такие ограничения определены законом, чтобы удерживать вакцинацию от опасных инфекций в классах на уровне 95%.

Определенное количество детей не может вакцинироваться из-за сопутствующих заболеваний. В среднем их количество составляет 2-3%. Определенная часть из них будет иметь временные противопоказания. Школа, где показатели прививки находятся на уровне 95%, является условно безопасной.

Медики акцентируют на вакцинацию детей от кори, потому что в этом году фиксируют всплеск заболеваемости. Суммарно с начала года зарегистрировали около 1200 случаев этой болезни. По сравнению с прошлым годом фиксируют существенный рост.

Напомним, что в июле Национальный портал по иммунизации сообщал об увеличении случаев кори в 11 раз.

