В 11 раз: в Украине резко возросла заболеваемость корью

Украина столкнулась со стремительным ростом заболеваемости корью. За первые полгода 2025-го медики зафиксировали 1196 случаев, что более чем в 11 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Специалисты называют эту динамику ожидаемой и контролируемой, однако предупреждают, что пик заболеваемости, вероятно, придется на осень, когда дети вернутся к учебе в школах. Об этом говорится на сайте Национального портала по иммунизации.

Почему корь возвращается

По словам заместителя гендиректора ЦОЗ Алексея Даниленко, нынешняя вспышка является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, корь имеет циклический характер и возвращается каждые пять-шесть лет. За это время в стране накапливается так называемая прослойка неиммунных детей — группа, уязвимая к вирусу.

Во-вторых, болезнь чрезвычайно заразна: один инфицированный может легко передать вирус большому количеству невакцинированных людей.

Третьим фактором стала эпидемиологическая ситуация в соседних странах. Вспышки кори в Румынии, Венгрии и Молдове спровоцировали первые случаи инфицирования в приграничных регионах Украины, в частности в Одесской и Черновицкой областях.

Как распознать корь на ранней стадии

Одна из главных опасностей кори — ее способность маскироваться под обычную ОРВИ. Первые симптомы включают высокую температуру, насморк и конъюнктивит. Однако ключевой момент, который подчеркивают медики, заключается в том, что человек может заразить других за четыре дня до появления специфической для кори сыпи.

Классическими признаками, которые появляются позже, являются характерные белые пятна на слизистой оболочке щек и поэтапная сыпь, распространяющаяся от головы к туловищу и конечностям.

Алексей Даниленко призывает украинцев не заниматься самолечением и при первых же признаках ОРВИ обращаться к врачу.

Какие осложнения вызывает корь

Вопреки распространенному мнению, корь — это не легкая детская болезнь. Специфического лечения против вируса не существует, а осложнения могут быть крайне тяжелыми и поражать различные системы организма.

— Это может быть широкий круг заболеваний, самые распространенные – пневмония, энцефалит (воспаление мозга), отит, а также осложнения других органов. Нельзя четко ограничить круг органов, которые могут быть поражены, – подчеркнул Даниленко.

Как защититься

Самым эффективным и единственным надежным способом защиты от кори и ее осложнений остается вакцинация. Прививка от кори входит в Национальный календарь обязательных прививок для детей. В то же время специалисты напоминают, что болезнь опасна и для не вакцинированных взрослых, поэтому им также советуют получить пропущенную прививку для собственной защиты.

Хотя, по данным ЦОЗ, уровень плановой вакцинации детей в Украине в прошлом году достигал около 90%, именно остальные 10% детей, которые не имели иммунитета, а так же взрослые, которые не прошли вакцинацию формируют группу риска, которая и поддерживает циркуляцию вируса в стране.

Мы также рассказывали, как планируют изменить национальный календарь прививок.

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