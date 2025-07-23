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В 11 раз: в Украине резко возросла заболеваемость корью

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 июля 2025, 21:00
В 11 раз: в Украине резко возросла заболеваемость корью
Фото Pexels

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